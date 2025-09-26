Медийната свобода, независимост и плурализъм остават под заплаха

Пред дълбоки предизвикателства е изправена свободата на медиите в България. Това заключват представителите на международни организации, свързани с медиите, в края на посещението си в София в периода 24-26 септември. Все по-трудно става да е упражнява журналистическата професия в България, заяви Ирина Недева, вицепрезидент на Асоциацията на европейските журналисти.
Нужен е напредък, за да се предотвратяват и наказват посегателствата срещу журналисти, да се разреши продължаващият спор по отношение ръководството на БНТ. Трябва България да приеме и законодателство срещу “делата шамари” срещу медии.
Солидарността е на ниско ниво сред журналистите, смята още делегацията.
В мисията с цел измерване на свободата на словото в българските медии се включиха Рикаро Гутиерес, генерален секретар на Европейската федерация на журналистите, Флутура Кусари, старши правен съветник в Европейския център за свобода на пресата и медиите, Павол Салай, ръководител отдел за ЕС/Балкани от “Репортери без граници”, и Радка Бечева от Европейския съюз за радио и телевизия.
По време на пресконференцията обстановката беше напрегната заради журналисти, които прекъсваха грубо говорещите. Бяха зададени въпроси как се финансира самата мисия, също организацията “Репортери без граници” и дали тя получава парите си от “Отворено общество” на Сорос. Последваха нападки към Ирина Недева и въпроси като "Използвате ли ефира на БНР, за да прокарвате интереса на Иво Прокопиев".
Организатори на мисията са Платформата за безопасност на журналистите на Съвета на Европа и Media Freedom Rapid Response (MFRR).
България изостава в прилагането на Европейския акт за свободата на медиите, а този акт е в сила от август месец тази година. Министерството на културата, което отговаря за това, е отказало да се срещне с делегацията. Ако се осъществят реформите по Акта за свободата на медиите, това ще помогне за гарантиране на свободата, плурализма и независимостта им.
Общата враждебност към журналистиката се е увеличила, посочиха представители на медийната среда. 34 активни сигнала стоят на Платформата за безопасност на журналистите. Физическите нападения са една трета от случаите, макар че броят им е намалял в сравнение с предходните години. Заплахите, включително за убийство, остават сериозен проблем. Властите рядко ги санкционират. Главната прокуратура и президентът предлагат да се следят и документират сериозните случаи на заплахи, като мисията приветства тези предложения.
Изборът на нов генерален директор на обществената телевизия трябва да се проведе справедливо и прозрачно. Нужни са реформи в СЕМ, за да се изолира политическото влияние. Разследващите журналисти и тези, разкриващи корупция, са най-чест обект на SLAPP-дела, активни стратегически дела срещу участие на обществеността. Медийният плурализъм е ограничен, а независимата журналистика - под натиск, затова е жизненоважно да се приложи Актът за свобода на медиите. Несигурните условия на труд са предизвикателство пред много журналисти у нас, смята делегацията.
Организациите, участващи в мисията за измерване свободата на словото, препоръчват на правителството и властите в България да осъждат всички случаи на дискредитиране, злепоставяне, сплашване и заплахи срещу журналисти. България трябва да се присъедини към Кампанията за безопасност на журналистите, както и да въведе по-строги санкции за осъдени за нападения срещу журналисти в Наказателния кодекс. Правителството е добре да насърчи създаването на горещи линии и 24-часови аварийни контактни точки, когато журналисти са сплашвани.
Подробен доклад може да се види на сайта на АЕЖ.
