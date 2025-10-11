Иво Сиромахов си тръгна от телевизия Седем осми, която поела по Ново начало

Публицистът и сценарист Иво Сиромахов напуска телевизия „Седем осми“, която е собственост на лидера на партия „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов.
През последните години той бе водещ на „Вечерното шоу на Слави“.
Сиромахов остана встрани от партийния проект на началника си и неведнъж е критикувал действията на ИТН. Преди ден обаче той публикува изключително остър коментар по повод на мракобесния закон за цензура на журналистите, внесен от хората на Слави Трифонов в парламента.
Пълният му текст можете да прочетете в публикацията ни "Сиромахов vs. Тошко: Пиша ти тук, за да ме вкарате в затвора. Защо излъгахте хората и в какво се превърнахте?"
Явно неспестените критики имат пряка връзка за раздялата между Трифонов и Сиромаков, който написа във фейсбук профила си следното:
"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „седем осми“. Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена.
На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум.
Те другото си го имат."
В публикацията на Сиромахов правят впечатление думичките "ново начало", които се превърнаха в символ на политическото влияние на лидера на ДПС Делян Пеевски.
Малко по-късно и Слави Трифонов излезе с пост по темата във фейсбук.
"От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов вече не работи при нас. През всичките тези години съм бил изключително щастлив и благодарен, че съм имал възможността да се докосвам до неговия талант. Но колкото и да ми е мъчно, всеки човек има правото да живее живота си, както намери за добре, и да развива таланта си, както намери за добре. Аз мога само да бъда благодарен за всички прекрасни моменти, които сме преживели заедно", написа гологлавият водещ.
