Владо Карамазов издава книга със снимки от затвора в Белене

Проектът на Владимир Карамазов от затвора в Белене предстои да бъде представен зад граница под формата на фотографска книга. Това каза той пред БТА във Велико Търново, където гостува на ученици и учители в Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“.
Карамазов коментира, че в момента успехите му са свързани предимно с фотографията, където след многото получени награди вече минава на друго ниво. Той е решил да се посвети на сериозни и сложни проекти, какъвто е този със снимките в затвора в Белене. По думите му това се случва изключително трудно и затова се опитва да го покаже на света. Благодарение на добро стечение на обстоятелствата той се озовава с едни от най-важните хора в областта на фотографията и те решават да издадат неговия проект. Книгата ще бъде разпространена в много държави, ще включва около 120 кадъра, но и текстове – писма, стихотворения. Селекцията от снимки ще е различна от тази, представена в изложбата „На тяхно място“ в Националната галерия в София през пролетта. Карамазов каза, че сега предстои шефът на издателството да пристигне в България по свое желание и заедно да влязат отново в затвора в Белене, за да усети и той атмосферата, преди изданието да стане факт.
Във Велико Търново Карамазов говори и за другата си книга, озаглавена „Мина половин живот“, за която казва, че не е биографична. Имаше един период от живота ми, в който се разделих с много хора и тогава се чудех какво да правя. По това време започнах да не харесвам начина, по който се изопачават всичките ми интервюта и си направих сайт, в който да си пиша разни неща, свързани с моята професия, с пътуванията ми. Това продължи около година и половина и хората ги четяха, но това ми отнемаше много време и след като се появи фотографията спрях да го правя. Текстовете си останаха в сайта и дори ги бях забравил, но от едно издателство ми се обадиха и ми казаха, че от тях може да се получи интересна книга. Прибрах се вкъщи, препрочетох си ги и осъзнах, че този човек, който съм бил, вече не съществува. Стана ми хем тъжно, хем весело, носталгично. Реших, че идеята за книга е добра. Така тя се превърна в съвкупност от мои истории, които са ми се случвали, както и мои разсъждения, но в никакъв случай не е чисто биографична, разказа пред БТА авторът.
Впоследствие Карамазов издава книгата си сам, защото решава, че от издателството започват да се месят прекалено много в това как трябва да изглежда тя. Решава да я направи както на него му харесва и е доволен от резултата. „Мина половин живот“ е мое заглавие, защото си дадох сметка, че човекът, живял в първата половина от живота ми, си е отишъл и сега е започнал втори етап, много по-различен от първия. Авторът смята, че тази книга поставя границата между тези две части. Първата е свързана с актьора, който се е вълнувал много от професията си, но в момента той гледа на нея като на странично занимание. Сега Карамазов е решил да работи само с хора, които са му много близки и с които мисли, че има смисъл да прекарва времето си, а основното му занимание е фотографията. Той смята, че втората част от живота му е много по-лека за него и е свързана с други негови мечти.
Според Карамазов книгата „Мина половин живот“ е много подходяща за младите хора, защото в днешно време те се интересуват от несъществени неща. Желанието им е да имат успех, но той да бъде постигнат много лесно, заради което наблягат на социалните мрежи и бързата популярност. Книгата показва, че той също е имал мечти и е вървял по пътя, по който да достигне до реализацията им. Интересните неща са се случвали именно по този път, затова според него той е много по-важен, защото прави живота пъстър, интересен и вълнуващ.
