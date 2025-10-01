Нова книга за градината ни помага в борбата с климатичните промени

„Как да направим градина в Балкана“ на журналистката Леонора Лекова е най-новата книга в областта на градинарството, която беше представена наскоро в книжарница „Умберто&Ко“ в столицата.

В нея авторката обобщава опита си на журналист във водещи български вестници, където наред с другите теми, по които работи, води рубрика за градината.

„Подготвях материалите в разговори с водещи учени, агрономи, ландшафтни архитекти и специалисти, а всичко научено прилагах в моето стопанство в правешкото село Калугерово, в полите на планината“, разказва Леонора.

Там в продължение на повече от 20 години на площ от около 3 дка тя сади овощни дървета, цветя и храсти. Неуморно копае и плеви, разкрасява и подобрява. Но най-вече се бори със сушата и капризите на природата.

Корицата на книгата на Леонора Лекова.

Наричат района Златния пояс, защото в него се ражда всичко – плодове, грозде и зеленчуци, но едновременно с това мястото е сурово, а градината си има характер, признава авторката. Иска 100% внимание, иначе се сърди и си взима всичко, което е дала. Това звучи като шега, но истината е, че в градинската работа трябва да си напълно отдаден, да обичаш растенията и да се грижиш всеотдайно за тях.

Предизвикателствата стават още по-големи с настъпването на климатичните промени. Редуването на поройни валежи с дълги засушавания изискват повече опит и знания. Затова авторката представя в книгата си практики, които могат да ни бъдат полезни, и да улеснят работата на открито.

„Очевидно е, че вече не може да работим като преди. Слънцето е изключително жарко и буквално изпича земята, затова трябва да се мулчира, като под мулч разбираме всеки материал, с който може да покрием почвата между растенията и така да намалим изпарението. Може да се използват дори пожълтелите листа от дърветата, особено на липата. Те запазват влагата, а после постепенно се превръщат в компост. Освен всичко друго носят много енергия“, допълва Леонора.

Трябва също да се използват мрежи за засенчване на растенията в зеленчуковата градина. Високият жив плет също придобива нови защитни функции.

Друг съвет, изпитан в практиката, е засаждането на по-устойчиви на засушаване видове, които изискват по-малко вода за напояване. В книгата си тя обръща специално внимание на дъждовната вода, която е безценна, а едновременно с това е любима на цветята, защото е чиста и мека. Съветът на авторката е да се търсят начини за съхраняване и използване на този ресурс. Това е във фокуса на целия съвременен свят, защото е ясно, че водата ще става все по-малко и по-скъпа.

В книгата може да намерите и някои стари земеделски практики. От дълги години Леонора се старае да отглеждате цветя, плодове и билки в синхрон с ритъма на природа чрез използване лунния календар и фазите на Луната.

Малцина например знаят, че има магически дни в месеца, когато работата върви с лекота. Всяко семенце покълва, всичко се прихваща бързо. В други дни всяка капка вода отива на точното място и можем да полеем с по-малко, отколкото обичайно. Има също моменти, когото прибраната реколта е изключително трайна и може да издържи до пролетта. В същото време някои дни са опасни за растенията. В тях всички резитби са забранени, защото те може да залинея и загинат.

В книгата ще намерите още и отговори на някои от най-често задаваните въпроси: Как да моделираме сами дворното пространство? Как да си направим компост за подхранване на растения? Ще научите още кои топлолюбиви видове вече може да отглеждате в България. А също защо божурите спират да цъфтят, къде грешим с лалетата и как да отгледаме боровинки в двора.

Тази книга няма претенции да е научен труд по озеленяване, цветарство или овощарство, но съветите на Леонора Лекова са безценни за всеки любител градинар, защото са проверени в практиката и ще ви помогнат да имате градината, за която мечтаете. Тя е чудесен подарък за всеки, който обича природата и растителния свят. В нея има над 120 цветни илюстрации, които дават идеи и вдъхновяват.

„Как да направим градина в Балкана“ се продава в Ozone.bg, книжарниците „Умберто&Ko“, „Гринуич“, „EЛРИД“, както и в градинския център на „Градинарите ЕООД“ в София.