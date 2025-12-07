Ню Йорк Таймс: Зеленски отслаби надзорниците в държавните компании и създаде условия за корупция

07 декември 2025
Володимир Зеленски

Снимка "Укринформ"
Володимир Зеленски

"Ню Йорк Таймс" публикува разследване, в което се прави изводът, че през последните 4 г. – започвайки от периода преди началото на войната, президентът на Украйна Володимир Зеленски и назначените от него длъжностни лица "системно са пренебрегвали" съветите за държавните компании, чиято цел е била предотвратяват корупцията.

В статията се разказва подробно за надзорните съвети на компаниите "Енергоатом", "Укренерго", както и в Агенцията за отбранителни доставки.

Четирима от седемте членове на надзорния съвет на "Енергоатом" е трябвало да бъдат чуждестранни експерти, предложени от Европейския съюз и западните банки. Но през 2021 г. правителството назначава един чужденец, заобикаляйки тази процедура. По-късно този човек се присъединил към представителите на държавата и гласува за уволнението на генералния директор на компанията Владимир Кудрицки.

До голяма степен историята се основава на показанията на Кудрицки, който обвинява в корупция бившия министър на енергетиката Херман Галущенко — един от главните герои в аферата „Миндичгейт“.

Също така се твърди, че администрацията на Зеленски многократно е оставяла вакантни позициите на членовете на надзорните съвети и е пренаписвала уставите, за да отслаби правомощията им.

Съветникът на Зеленски е отказал да коментира, като е заявил, че не отговаря за надзорниците на президента, пише "Ню Йорк Таймс".

    1953

    1

    craghack

    07.12 2025 в 11:56

    -10
    +4
    То щото чужденците не могат да са руски активи като оранжевия плужек...
     
