Манол Глишев: Днешните протестиращи са хора, които не се задоволяват с малко (видео)

Днешните протестиращи са хора, които не се задоволяват с малко. Това каза журналистът и активист Манол Глишев в подкаста на OFFNews. Този път той говори не в качеството си на водещ, а като участник в антиправителствените демонстрации.

Защо хората излязоха на площада?

Въпреки че проектобюджетът за 2026 г. беше формалният повод за протестите, а най-успешните революции се случват, когато на човек му се "бръкне в джоба", Глишев смята, че има и по-дълбоки причини за недоволството. Според него преправянето на бюджета няма да е краят, а правителството трябва да подаде оставка.

"През годините Делян Пеевски и Бойко Борисов се държаха с презрение към българската нация. С неуважение към гражданите, към суверена, към върховния владетел на българската нация, който е колективен", обясни Глишев.

"Да добавим "усещането за корупция", което е реалност. В България корупцията е страшна", категоричен е той.

Активистът твърди, че роля за гнева на демонстрантите имат и "незаконното задържане" и "безобразното отношение" към кмета на Варна Благомир Коцев, който прекара над 140 дни в ареста и беше освободен срещу парична гаранция от 200 хил. лева.

Глишев обаче заяви, че вижда и опити за "подмяна на протестите" из страната.

"Започнаха да изкачат на улицата псевдопротестиращи. Това е нов жанр на мафиотската простащина. Досега имахме случаи с контрапротестиращи. Излизаш ти да кажеш, че нещо не е наред, и срещу теб изкачат едни платени мошеници с еднакви плакати, които казват "не бе, наред е". А ти, дето казваш, че не било наред, си някакъв чуждоплатен агент", разказа той.

Към "псевдопротестиращите" включи и противниците на еврото, тъй като приемането на единната европейска валута вече е на практика неизбежно. Глишев е сигурен, че вижда единомислие у "стари и млади" както по отношение на властта, така и за проевропейската ориентация на страната.

Правилно ли протестираме?

Според Манол Глишев ПП-ДБ не са очаквали първоначално протестите да станат антиправителствени. Това се е случило, след като представителите на демократичната общност са получили усещане за сила от тълпата - че оглавяват нещо, което "може би има смисъл". Той обаче не пропусна да разкритикува начина, по който се провеждат протестите.

"Тези хора не искат да се вслушат в хора, които имаме повече опит в организирането на подобни публични събития. Много е важно, адски е важно, първо да имаш много ясна протестна програма. Второ - много важно е да имаш протестна охрана. И третото - много е важно да не допускаш само себе си до микрофона", каза активистът.

Според него разпръскването на демонстрантите на две крила по време на протеста от 1 декември в София е било грешка от страна на Кирил Петков, защото по този начин се е дала възможност на провокатори да се вмъкнат сред тълпата.

Глишев описа някои от членовете на агитките като "чистосърдечни наивници", които смятат, че идват на "някакъв пънк фест, на който могат да трошат и да дадат воля на разрушителните си инстинкти". Той оприличи агресията на маскираните като "политическо шоу, което има за цел да злепостави протестите".

Преди протеста на 1 декември активистът се изправи в словесен сблъсък с феновете на футболния отбор "Левски" от "София-Запад". Първоначално Глишев обвини агитката, че се готви да извърши провокации по време на събитието. След като тя излезе с опровержение под формата на публикация във "Фейсбук", той се извини. Сега обаче споделя, че се извинява за извинението си, защото в крайна сметка е видял провокатори сред тях.

Въпреки че Глишев поддържа тезата за "радикализация на протеста", той не отрече изцяло възможността за мирни, но ефективни действия - като блокирането на подстъпите от и към големите градове на страната. По думите му, ако това се направи, правителството ще падне за около седмица.

А после?

Трудно е обаче да се каже какво ще се случи след това. Според Глишев идеята за нова "сглобка" или коалиция е неприемлива и протестите може да продължат дори след формирането на ново правителство. За него демократите трябва да са опозиция, която не прави компромиси със статуквото, докато не получат възможност да управляват самостоятелно.

"Може би апетитът им започва да идва. Аз много се надявам, много ми се иска да видя у Асен Василев и Иво Мирчев страст към спечелване на мача. Да видя у тях злоба към противника, защото противникът определено има злоба към тях. Ако тези партийци се усетят, ако у тях започне да се пробужда самочувствието, амбицията, куражът, желанието да бъдат вече не просто някакви хора, които са там в парламента, а да са хора наистина на власт, тогава имаме малък шанс България наистина да стане европейска нация", смята журналистът.

По отношение на спекулациите, че Румен Радев може да "слезе" на политическия терен, Глишев направи аналогия с политическа партия АБВ на Георги Първанов, която заляза бързо. Той обаче изрази надежда, че евентуална партия на президента ще обере вота на популистките формации и ще намали броя им.

Манол Глишев се определя като националист. Той обаче се разграничава от политическите партии в България, които наричаме националистически. Според него национализмът трябва да върви ръка за ръка с демокрацията и дори с либерализма.

"Много бих искал, като ме питат: "Консерватор ли си?", да кажа: "Да". Като ме питат: "Либерал ли си?", да кажа: "Да". И като ме питат: "Националист ли си?", да кажа: "Да". И демократ също – да!", споделя той.

Глишев вярва, че за да си консервативен или религиозен, не трябва да мразиш някого. Спроед него идеологическата омраза в Европа произлиза от Русия, която от края на Студената война се опитва да се върне на световната сцена чрез война и активна, скъпо платена пропаганда на различни нива.

Да запазим здравия разум

На въпрос дали се правят стъпки към създаването на общ протестен щаб, Глишев закачливо отвърна: "Не мога да отговоря". Той обаче посъветва младите протестиращи следното:

"Моят съвет е първо запазете здрав разум. Оглеждайте се около себе си. Стойте далеч от хора, които се държат смущаващо и плашещо, ако не сте подготвени за това. Ако видите такива хора, не изпадайте в паника. Някои от страховитите хора, които ви притесняват, всъщност не са ви врагове. Но никога не знаете какви са, докато не започнат да действат, така че просто запазете здрав разум. Дръжте момичетата и жените по-далече от първа линия на действие. Самите вие, ако сте мъже или момчета, бъдете на предната линия. Никакви тревоги, никаква паника, никакво излишно храбро настъпване, но ако се стигне до там, пазете хората около себе си и вас самите да ви пазят вашите съседи. Да не бъдете съборени на земята, да не бъдете издърпани към полицейската редица, да не бъдете бити. Помагайте си един на друг, пазете се един другиго. Човекът, който е до рамото ти, е твоят най-добър приятел".

