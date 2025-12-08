Пеевски стяга редиците в Кърджали: Държавата трябва да е стабилна

Делян Пеевски в Кърджали: „Държавата трябва да е стабилна, за да работи за хората“

„Държавата трябва да бъде стабилна, защото само така може да се работи за хората и за решаването на техните проблеми“, заяви в Кърджали председателят на ДПС и на парламентарната група на ДПС – „Ново начало“ Делян Пеевски.

Той посети областния град, за да се срещне с кметовете от региона, да се запознае на място с изпълнението на общинските програми и да обсъди подготовката за преминаването към еврото, както и предстоящото гласуване на държавния бюджет.

„Затова трябва държавата да е стабилна, да има добър бюджет. Само така може да се работи за хората и те да са доволни. А гражданите искат това – спокойствие и да се работи за тях“, подчерта Пеевски.

По думите му към момента в държавния бюджет са събрани с 8,6 млрд. лева повече приходи спрямо същия период на миналата година. В изказването си лидерът на ДПС отправи и остри критики към предишните управляващи.

По време на визитата си в Кърджали Пеевски посети ремонтираната сграда на училище „Св. св. Кирил и Методий“, новата детска градина „Усмивка“ в квартал „Възрожденци“, както и обновени улици в града.

„Когато кметовете си вършат работата, резултатите се виждат и хората дават своята подкрепа – като оценка за свършеното“, каза той пред местни жители.

Лидерът на ДПС посети и новоизградена джамия в Кърджали, където беше посрещнат от главния мюфтия Мустафа Хаджи и районния мюфтия Басри Еминефенди. По-късно той влезе и в храма „Свети Йоан Предтеча“, където бе приветстван от отец Николай Величков.

В срещите участваха още зам.-председателите на ДПС и ПГ на ДПС – „Ново начало“, кметове на общини от региона, народни представители и общински председатели на партията от областите Кърджали и Хасково.

Сред присъстващите бяха кметът на Кърджали Ерол Мюмюн, Станислав Анастасов, Ертен Анисова, Радослав Ревански, Неджми Али, Айджан Ахмед, Себихан Мехмед, Илкнур Кязим, Изет Шабан, Шинаси Сюлейман, както и депутатите Елван Гюркаш, Айтен Сабри, Сейфи Мехмедали и Рушен Фейзула.

Припомняме, че, както OFFNews писа, посещението на Делян Пеевски в Кърджали идва ден преди планираните за утре контрапротести в 24 града в страната. Заедно с парламентарната група на ДПС той премина през центъра на града, който беше отцепен от полицията.

Присъствието му предизвика засилен интерес сред местните жители, но към онзи момент от партията нямаше официална информация за целта и характера на визитата, съобщи БНР – Кърджали.