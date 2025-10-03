Христо Николов: Ромите никога няма да признаят Пеевски. Ще му подложат динена кора (видео)

В подкаста на OFFNews гостува Христо Николов - човекът-оркестър зад първата лицензирана ромска телевизия "Романи Як". Разговаряхме за силата, която имат журналистите, за ромската култура и дори стигнахме до традиционното купуване на гласове на избори.

Христо Николов заяви, че никъде другаде по света няма телевизия, която е с ромска насоченост и излъчва 24-часов ефир.

"Нямам никаква амбиция да имам рейтинг, за мен е важно посланието към хората. С това, което качвам какво казвам. Мои приятели, които са се видяли по-малки в записите, които показвам и ми казват: "Човек, никой досега в България не е върнал на фабрични настройки мозъците на ромите" - в едно време, когато е било по-спокойно и хората са били по-спонтанни. Телевизията е направена с една-единствена цел - да забавя бързото време на асимилация", коментира Христо Николов в студиото на OFFNews.

Той е категоричен, че няма как ромската култура в България да се "претопи", докато ги има сватбите и махалите.

Неведнъж откакто е председател на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски се е обръщал към ромската общност като "своя". "Лидер на българи, турци, помаци, роми, миллет, власи", се нарече сам себе си той в новогодишно обръщение към структурите си в началото на 2025 г. На въпрос възможно ли е заявката на Пеевски да си "присвои" ромската общност като електорат да успее, Христо Николов отговори:

"Пеевски затова удари по-голямата част от махалите в България, като ги бутна, защото това очакване, което имаше, за гласове - не се случи. Затова тези махали паднаха - защото го излъгаха. Ромската общност, за разлика от турската, никога няма да се примири. Няма да го признае - ще му каже "да" и ще му подложи динена кора. Казвам ви го отвътре. (...) Очаквал е много повече, само че не се сбъднаха нещата - хората не излязоха. Т.нар. "дилъри на гласове" не успяха. Не е това, което той очакваше. Нищо няма да вземе повече на следващи избори. Неговият пик беше дотук."

Христо Николов каза, че изборните измами от поне 10 години насам се случват чрез купуване на дадената секционна избирателна комисия (СИК), а не чрез купуването на отделни избиратели.

