Заместник помощник държавният секретар на САЩ Кристофър Смит срещна в София Бойко Борисов и ДПС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов проведе среща в София със заместник помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия Кристофър Смит. Разговорът се е състоял в рамките на третата сесия на Стратегическия диалог между България и Съединените щати.

В срещата са участвали още министърът на външните работи Георг Георгиев и министърът на енергетиката Жечо Станков.

„Обсъдихме ключови теми от двустранния дневен ред – енергетика, сигурност, технологии, икономическо сътрудничество и регионална стабилност. Подчертах стратегическия характер на отношенията между нашите две държави, основани на доверие, споделени цели и последователно партньорство“, написа Борисов в профила си във Facebook.

Безвизовият режим – национален приоритет

По време на разговора Борисов е поставил и въпроса за включването на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания – тема, която по думите му е „дългогодишен национален приоритет, следен с голяма чувствителност от българските граждани“.

„България има значителен напредък, постигнат през последните години, както и отлично сътрудничество между българските институции и американската страна. Страната ни е в готовност да продължи изпълнението на всички необходими стъпки, за да постигнем това очаквано от българите решение възможно най-скоро“, подчерта Борисов.

Енергетика, „Лукойл“ и газовата диверсификация

Акцент в разговорите е било сътрудничеството в сферата на енергийната сигурност. Борисов е изразил благодарност за решението на правителството на САЩ да издаде шестмесечен общ лиценз за транзакциите на дружествата на Лукойл в България.

„Потвърдих ангажимента за дългосрочно и устойчиво решение, което гарантира сигурността на енергийните доставки за страната и региона“, посочва лидерът на ГЕРБ.

Обсъден е и напредъкът по ключовите проекти за диверсификация на енергийните източници, включително развитието на газовата инфраструктура, Вертикалния газов коридор и стратегическото сътрудничество в ядрената енергетика с американски технологии.

F-16, Stryker и Източният фланг на НАТО

Във фокуса на срещата е било и задълбочаването на отбранителното партньорство между двете държави. Борисов е посочил, че придобиването на нови изтребители F-16 Block 70, бронирани машини Stryker и активните съвместни учения са ключови стъпки за повишаване на бойните способности на България и за укрепване на Източния фланг на НАТО.

Двете страни са обсъдили също сътрудничеството в киберсигурността, стратегическите комуникации и отбранителната индустрия.

В края на ноември Бойко Борисов проведе среща и с посланика на Обединените арабски емирства в България, на която също бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на икономическото и енергийното сътрудничество.

ДПС

ДПС също изпратиха прессъобщение до медиите за среща с Кристофър Смит.

Зам.-председателите на ДПС Искра Михайлова и Станислав Анастасов се срещнаха с Крис Смит, зам.-помощник Държавен секретар на САЩ, съобщават те.

"Ние ценим изключително полезната дискусия и обмен на мнения за това как България и САЩ могат да укрепят партньорството си и различните области, в които можем да работим заедно, за да подобрим живота на своите граждани.

Основна мисия и задължение за ДПС е грижата за българските граждани, служба за техния просперитет, заедно със задълженията и отговорностите, които България носи в НАТО и партньорството България – САЩ.

Ние разбираме и оценяваме значението на Стратегическия диалог между нашите страни и напълно подкрепяме усилията на българското правителство да работи за бъдещо сътрудничество със САЩ.

Ние ценим днешната среща и дискусия като стъпка в посока на по-нататъшно добро партньорство," добавиха от партията.