Имотите може да достигнат средна цена от 4000-5000 евро/кв. м след влизането в еврозоната, според експерт

Имотите в София могат да достигнат средна цена от 4000-5000 евро на кв. м в бъдеще с оглед наблюдаваните тенденции у нас в близкото минало и перспективите пред България, свързани с членството в еврозоната от 1 януари 2026 година.

Това прогнозира Стоян Гочев, брокер и собственик на два офиса на "RE/MAX City" в България, по време на събитието "EXPO MOITEPARI 2025, което се провежда днес и утре в Интер експо център в София, пише БТА. Организатор на форума е порталът MoitePari.bg.

Стоян Гочев представи сравнителен анализ на имотния пазар в България спрямо страните в еврозоната. По думите му един от най-важните фактори, които влияят на цените на имотите, е нарастването на брутния вътрешен продукт на дадена страна.

"Ако ние продължим да развиваме ръста на брутния вътрешен продукт и той надмине 3 процента, това ще ни позволи да задържим нивата на данъците, които в момента са най-ниските в еврозоната", каза Гочев, добавяйки, че това би стимулирало европейски компании да правят бизнеса си в България, което ще спомогне за повишаването на БВП на страната, респективно и за нарастването на имотния пазар.

Гочев посочи, че България изостава от всички страни в еврозоната по плътност на БВП, което означава, че дадени райони произвеждат повече БВП спрямо други, давайки пример с това, че София генерира 200 процента повече БВП спрямо средното за градовете у нас.

Той подчерта, че ако не се децентрализира плътността на БВП, то разликата в цените на имотите между София и останалата част от страната ще се задълбочава допълнително.

Другите фактори, които влияят на пазара на имоти, са нивото на инфлацията, което е над средното за еврозоната у нас и нивото на безработицата, която конкретно в София е отрицателна, а това повишава търсенето на имотния пазар.

Понастоящем у нас се наблюдава двоен ръст в цените на имотите спрямо нормалния среден ръст в другите европейски икономики, като по този начин един имот у нас удвоява стойността си в рамките на 4,5 години, спрямо 20 години в миналото, обясни експертът.

"Парите тотално започнаха да се обезценяват в контекста на недвижимите имоти“, каза той.

По думите на експерта, средната цена на имот ново строителство в София понастоящем е 2600 евро/кв. м, което е далеч по-ниско спрямо други европейски градове.

Гочев посочи, че средната цена на кв. м в Мюнхен, Германия, се движи на ниво от 11 332 евро/кв. м при средна месечна нетна заплата от 3364 евро и лихвен процент по ипотеките от 3,95 на сто. Във Виена, Австрия, средната цена на имот достига 9000 евро/кв. м при средна месечна заплата от 2800 евро и фиксиран лихвен процент по ипотеките (за срок от 20 г.) от 3,62 на сто. Средната цена за покупка на жилище в Прага, Чехия, възлиза на 7000 евро/кв. м при средна месечна нетна заплата от 1800 евро и лихвен процент по заемите за имот от 4,92 на сто.

Стоян Гочев подчерта, че София е най-достъпната столица в Европа за покупка на имоти, посочвайки, че е единствената европейска столица, където средностатистически човек може да изтегли кредит и да си купи жилище - нещо, което го няма почти никъде в еврозоната, добавяйки, че именно поради това българският пазар е един от малкото, където цената на имота се обвързва с размера на възнаграждението.

"Това е тенденция, която ще се случи в бъдеще. Имайте предвид след 10 години, много трудно ще може човек с нормална работна заплата да изтегли кредит и да си купи имот", каза той.

"Който в момента инвестира в имотния пазар в България, ще спечели със сигурност. Очакваме брутният вътрешен продукт да нарасне, независимо дали България ще тегли кредити или ще привлича инвестиции, брутният вътрешен продукт ще расте. Това означава, че търсенето на недвижими имоти ще се покачва, цените също ще се покачват. Рискът е да стигнат 4000-5000 евро на кв. м. Това е рискът за хората, защото реално погледнато при тези нива пазарът вече няма да зависи от нашите доходи", добави Стоян Гочев.

В кратка презентация Георги Канайков, директор "Консултантска мрежа" в Creditland.bg, посочи че след влизането в еврозоната може да се очаква плавно повишаване на лихвените проценти по новите заеми за жилище, което не важи за старите ипотеки, тъй като законово е определено приемането на еврото да не може да бъде повод за повишаване на вече договорени лихвени проценти.

Председателят на Национално сдружение "Недвижими имоти" Александър Бочев представи пред аудиторията предложенията в проектозакон, целящ да регулира дейността на брокери и агенции за недвижими имоти. Сред предвидените предложения са публичен регистър за брокери и агенции, образователен ценз за правото да се практикува тази професия, застраховка за професионална отговорност и нова браншова структура, която да служи като орган, в който могат потребителите да подават жалби и сигнали.