Телци и Стрелци дълбаят по задачите, Везни и Скорпиони мислят за път

ОВЕН (21.03 – 19.04)

Седемдневието не е от най-спокойните, ала шансът е с вас, като упорствате по идеите си и подкрепяте проектите на околните още от уикенда. В понеделник Овните ще мислят за път и промени, само да не се претоварват, във вторник и да не се охарчват. Сряда е уморителна, не се впускайте в спорове дори колеги и познати да ви подтикват към това. В следващите 2 дни ще покажете завидни качества, в екип или в свои дела, другите ще ви оценят по достойнство. Добри изгледи в любовта, ако търсите партньор, но се пазете от намеси във връзката.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Нещата тръгват на добре, от уикенда планирате точно стъпките. В понеделник Телците да внимават с приказки, сладкодумието или самочувствие може да ги вкара в разпри. Във вторник се стремите към високи резултати, напредвайте с такт и компромис, в сряда намерете съмишленици, не опоненти. После ще се изправяте пред куп делови трудности и не е уместно да търсите вина за свой пропуск у друг. Ако някой е пропилял доверието ви, дискретно се отдръпнете. Мнозина да си подарят красиви мигове и отдих след решаването на проблем...

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Периодът е динамичен, но вие от уикенда се готвите да подхванете по-стари планове за стабилизация на бюджета си. Понеделник май ще разочарова някои Близнаци, други не упорстват достатъчно в реализацията. Във вторник първо разчистете недовършените задачи, в сряда привлечете помощници, знаете си на кого наистина да разчитате. В четвъртък можете да уредите юридически и финансови детайли, в петък трябва да действате най-предпазливо, за да не си навредите сами. Куп удоволствия ви изкушават, а не е време да им се отдавате.

РАК (21.06 – 21.07)

През уикенда кроите амбициозни планове за изява, ще ви се да ги изпълните сами. Е, по-добре ще е Раците да помислят за уреждане на правни и финансови въпроси, от понеделник до сряда се очертават доста контакти, несъгласия, но и надмогване на противоречия. Важен коз в тези отношения са трудолюбието и вашата правдивост, от вторник хвърляте голяма енергия, а в четвъртък с такт и постоянство приключвате задачите си. Петък ще възнагради принципността и старанията, а ако е имало лични неразбирателства – осъзнайте „влога” си в тях.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Посрещате периода с високо самочувствие, а не е зле да бъдете по-отстъпчиви и сговорчиви още от уикенда. В понеделник Лъвовете ще получат добър шанс за изява, да се съобразяват с изисквания на по-влиятелни личности, от вторник се задават пречки. Не прибързвайте, защото рискувате сами да объркате делата си, в сряда – да започнете и разправии с околните. В четвъртък намалете още и темпото, и критичността си, в петък май ще се наложи да пътувате, да търсите нова информация, да се сработвате с други хора, ще се отрази и на лични неща.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Седемдневието идва с добри възможности за изява и печалби, но се гответе за много упорита работа. От понеделник Девите влизат в ритъм, ще разчитат и на съдействие от шефове, а то ще се бави. Не се поддавайте на емоции, не търсете обяснения, от вторник до петък е по-разумно да останете на заден план. Едно, че в сряда не сте съвсем наясно по редица въпроси, второ, трябва да заздравите партньорството с колеги в четвъртък. После ще ви зарадват резултати, дано да сте си направили точен разчет на сили и време. Е, любовта ще дойде по-късно.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

През уикенда ще отделите повече внимание на партньорства, виждате нови посоки за развитие или откривате недостатъци. От понеделник Везните да уреждат стриктно юридически и финансови теми, очертават се пречки. Във вторник ще забавите темпото, за да претеглите точното решение, не бъдете твърде критични към чуждите слабости. Сряда идва с ненадейни шансове, до четвъртък не ги коментирайте с околни, а ги анализирайте, в петък може да тръгнете на път, към друг екип. Някои обмислят как да се развие тяхна връзка.

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Дано динамиката на периода ви подтикне да обмислите по-сериозни делови стъпки, от уикенда мнозина се поддават на рутина в работата. В понеделник Скорпионите ще забавят темпо, критични са към околните, вторник пък ще ги изправя пред трудности, да не прибързват с дела. В сряда си давате сметка, че е време да обновите дейност, да усъвършенствате свои знания и умения, даже да излезете в отпуск. Четвъртък ще покаже, че сте на прав път, а в петък ще получите помощ и от близки. Някои са амбицирани да променят лични неща.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Много задачи ви чакат през този период, той е и доста динамичен, пък вие си мислите какво да промените още от уикенда. Стрелците хич да не прибързват, понеделник ще ги накара да се съобразяват с плановете на шефове, вторник им носи неочаквани шансове за изява и печалби, а в сряда ще трябва най-точно да уреждат финансови и административни въпроси. Така че за припряност няма място, в четвъртък има риск от кавги и дано с компетентност и такт изгладите споровете в петък. Уловите ли подходящ момент, усилията ви са благодатни.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Нещата ви вървят добре, даже през уикенда влиятелни хора подкрепят изявата ви. Козирозите да не се отпускат, от понеделник до четвъртък им идват делови шансове. Вие ще можете да се справите с пречките и във вторник, но с помощ от колеги, познати. В сряда ще си дадете сметка, че по ред въпроси още не сте наясно, анализирайте ситуацията задълбочено и ще установите: кои особи не ви подхождат за компания. Не е нужно да критикувате и да късате връзките в петък, просто не се водете по чужд акъл и няма да плащате за чужди грешки.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Този уикенд подсказва, че ви чака доста работа и следва да разчитате на себе си. Водолеите да бъдат бдителни, в понеделник се очертават нови шансове, но и дребни проблеми, в които може да се спънат. Във вторник не шумете много за свършено и спечелено, в сряда ви е по-важно да обедините силите с колеги, познати, в четвъртък – да дадете ход на още начинания, няма да са леки. Но те могат сериозно да променят живота ви. В петък не бързайте за похвали, вашата награда е хармонията с обичаните, дамите водят с идеи и у дома, и във връзки.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Период, на трудности, а още от уикенда се чувствате уморени. До понеделник Рибите трябва да надмогнат това, да не се ровят твърде в делови детайли, във вторник – и да не бъдат прекалено критични към колеги, партньори. Ако сте по-бдителни в работата си, ще си спестите яд и разочарования, в сряда може да уловите и нови шансове за доходи, в четвъртък и петък да привлечете помощ, съмишленици. Едни разсрочват задължения, втори си дават пауза за оглеждане на планове, а трети намират подкрепа от любимия човек, това им е най-ценно.