Трите стълба на руската пропаганда: анализът на проф. Серхий Плохий (видео)

Войната на Русия срещу Украйна е най-голямата война в Европа от 1945 г. насам, заяви проф. Серхий Плохий на дискусия в аулата на Софийския университет.

Проф. Серхий Плохий е преподавател в Харвардския университет, специалист по украинска история, директор на Украинския изследователски институт в Харвардския университет (2013-2025) и почетен доктор на Оксфордския университет.

Заедно с проф. Марк Крамер, директор на Програмата за изследвания на Студената война и преподавател в Харвардския университет, той представи своя анализ в дискусията на тема "Война и пропаганда в съвременна Европа", организирана от Историческия факултет на Софийския университет и „ПанЕвропа-България“.

Трите стълба на руската пропаганда

Серхий Плохий изброи трите основни теми, които експлоатира руската пропаганда: 1) "Украйна няма право на независимост, Украйна е страна по случайност"; 2) дискредитация на сегашните украински власти - "фашисти", "нацисти", "нелегитимни"; 3) заплахите за ядрена война;

Наративът "украинците са руснаци, измислена нация и изобщо не съществуват" е активно използван от руската пропаганда още през 2014 г. - при анексията на Крим.

През 2022 г. основният наратив е "денацификацията на Украйна"/"управлението в Украйна не е легитимно", констатира Плохий и посочи аргументите срещу тази пропагадна опорка: за разлика от Русия, в Украйна има демокрация и украинците не знаят кой ще бъде следващият президент; президентът Зеленски има еврейски произход; украинската конституция забранява избори по време на война.

В момента доминира третият наратив - Русия изнудва Запада със заплахите от употреба на ядрени оръжия. Лъже се и че Украйна създава ядрена бомба в Чернобил, а Чернобил е най-следеното място в Украйна и в Европа, обясни известният историк.

Руската пропаганда в САЩ

Знаем, че през 2016 г. руското правителство и руското разузнаване помагаха в кампанията на един от кандидатите за президент на САЩ, заяви проф. Марк Крамер по адрес на Доналд Тръмп.

Проф. Крамер назова поименно водещия Тъкър Карлсън като влиятелна фигура, която съдейства руската пропаганда да достигне в САЩ и припомни за интервюто на Карлсън с президента Владимир Путин.

Сегашната администрация на президента Доналд Тръмп целенасочено премахва институциите в САЩ, които се борят срещу руската пропаганда, отбеляза Крамер.

Той посочи конкретни примери - ликвидирането на "Гласът на Америка", опитите за закриване на Радио Свободна Европа и Радио Свобода.

Отделите в правосъдното и външното министерство и Агенция за национална сигурност, които противодействаха на руската пропаганда, са закрити. През август тази година директорката на националното разузнаване Тулси Габард закри и FMIC - Foreign Malign Influence Center, ключов център за защита срещу чуждестранно злонамерено влияние чрез интегриране на разузнавателна информация, обясни историкът.

В момента крайнодесните групи в САЩ оценяват руската пропаганда през призмата на електоралната си политика, каза Марк Крамер.

Миналата есен в подкаста на OFFNews представихме книгата „Изгубено царство. История на руския национализъм от Иван ІІІ Велики до Владимир Путин“ на Серхий Плохий. В студиото на OFFNews гостува Невяна Андреева - Нев, преводач на книгата. Вижте целия разговор във видеото: