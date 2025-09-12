Маркет линкс: ИТН и АПС изпадат от парламента при вот сега, БСП, МЕЧ и Величие на ръба

"Има такъв народ" и АПС не влизат в парламента, ако сега има предсрочни парламентарни избори. Близо до бариерата от 4 процента е и БСП с 5 на сто подкрепа.

Над 4% са МЕЧ и Величие. "ДПС-Ново начало" приближава резултата на "Продължаваме промяната - Демократична България", а "Възраждане" отбелязват спад в подкрепата. Първа политическа сила е ГЕРБ.

Това показва проучване на "Маркет линкс" и бТВ, проведено сред 1007 пълнолетни в периода 18 - 28 август 2025 г. чрез пряко лично интервю и онлайн анкета.

Според резултатите ГЕРБ-СДС се ползва с подкрепата на 22,8% от избирателите, втори са ПП-ДБ с 13,3% , следвани от ДПС-Ново начало с 12,6 на сто. „Възраждане“ са на четвърто място с 9,7%. Следват БСП с 5% вот, МЕЧ с 4,2% подкрепа и „Величие“ с 4,1 на сто.

Проучването не отчита нова потенциална партия на президента Румен Радев, заяви Добромир Живков от Маркет линкс по бТВ. Според него подкрепа за президентска партия ще дойде от хората, които не гласуват.

Проучването показва още, че хората са все по-малко мобилизирани за потенциални предстоящи избори. „Мобилизацията пада, защото ние дори когато сме в предизборна ситуация, отчитаме около 47-8 % през последните две години, реално се явяват около 42-3 % на избори. В момента имаме 41%, което би означавало, че ако скоро имаме избори, ще имаме още по-ниска избирателна активност“, обясни още социологът.

При евентуални предсрочни избори, партийната подкрепа за различните политически субекти не се променя съществено.