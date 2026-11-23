Иззехме газовия пистолет, който се вижда във видеозаписите, разпространени в публичното пространство. Това заяви директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков, който съобщи още информация за случая, в който група момчета са блудствали с 15-годишно момиче в София.

Пелтеков добави, че са установили и мобилния телефон на един от извършителите, който след случая е бил заложен в заложна къща, предаде Нова тв.

Той заяви, че са били разпитани 7 свидетели, включително и пострадалото момиче.

"Изготвена беше видеотехническа експертиза. Предвид това, че и пострадалата, и заподозрените са непълнолетни, материалите бяха докладвани на Софийска районна прокуратура, където производството беше преобразувано в следствено дело", уточни той.

СДВР са задържали трима непълнолетни и един пълнолетен. Директорът на СДВР допълни, че тримата непълнолетни са привлечени като обвиняеми и към настоящия момент изтърпяват наложените им мерки за неотклонение "задържане под стража".

"По отношение на пълнолетния задържан действията се извършват от следователя, на когото е възложено разследването", уточни Пелтеков.

Той съобщи, че по време на посегателството са присъствали още лица в жилището. По негови думи след посещение в детска дискотека общо четири момичета и девет момчета са отишли в апартамента, който е собственост на майката на едното от момичетата.

Във връзка с информация за евентуална трета пострадала Пелтеков посочи, че всички данни се проверяват в хода на разследването. Той добави, че в хода на работата са установени и други факти, които са предмет на проверка.

"Установихме още случаи на посегателства, като изключваме случая със стрелбата с газов пистолет. По него извършителят е установен, задържан и материалите са докладвани на следствието. Другият случай е от 21 септември - за посегателство над друго момиче", заяви Пелтеков.

Той обясни, че към момента са предприети действия спрямо лицата, за които има достатъчно доказателства, след въпрос защо задържаните са четирима, въпреки че на видеоклиповете има и други лица.

Пелтеков каза, че не е потвърдена информацията за евентуална връзка между служител на МВР и един от задържаните. Той добави, че е разпоредена вътрешна проверка относно действията на полицаите, посетили адреса в нощта на посегателството след сигнал за нарушаване на нощната тишина.

Към момента няма данни за упражнено насилие или заплахи спрямо свидетели или обвиняеми във връзка с дадените от тях показания.

Главен инспектор Стефан Попов, началник сектор "Деткса престъпност и криминален контингент" в СДВР заяви, че един от задържаните има криминална регистрация.

"По отношение на него още през август е било направено предложение за настаняване във възпитателно училище-интернат, но производството не е приключило. Другите двама непълнолетни нямат криминални прояви", заяви той.

Участниците във видеата са употребили значително количество алкохол, но към момента няма доказателства за употреба на наркотични вещества или за поставяне на такива в напитките, заяви Пелтеков.

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