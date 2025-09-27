Започва първият полуфинал на световното по волейбол. България се изправя срещу Чехия

Започва първият полуфинал на световното първенство по волейбол за мъже в Пасай Сити във Филипините. България излиза срещу Чехия в 9:30 часа българско време.

Уникално! България е на полуфинал на световното по волейбол след обрат над САЩ

Вторият полуфинал, който ще определи другия участник във финала в неделя, ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 14:30 часа българско време.

България достигна до финалната четворка на Мондиала за пръв път от 2006 година насам след победа с 3:2 гейма над състава на САЩ.

Преди 19 години отборът ни спечели бронз в Япония. Тогава бяхме спрени от Полша на крачка от финала. „Лъвовете“ имат едно сребро до момента от далечната 1970 година, когато губят от Западна Германия на домашния шампионат.

Мъжкият ни тим има още три бронзови отличия от световно първенство – през 1949, 1952 и 1986 година.