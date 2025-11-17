Преместиха Благомир Коцев в ''карцера'' на Софийския затвор

Кметът на Варна Благомир Коцев и бившия вече зам.-кмет на столицата Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор, съобщи адвокат Ина Лулчева, цитирана от Нова ТВ.

По думите ѝ тя е била уведомена за преместването в петък вечерта. Като причина за преместването е посочено, че делата вече са внесени в съда.

Лулчева уточни, че не е налице разпореждане на съда. Затова тя смята, че е станало по разпореждане на прокурора, на каквото той имал право.

В профила на варненския кмет във "Фейсбук" е публикувана допълнителна информация, според която килията, в която е настанен Коцев, е „малка и мизерна, без отопление и без светлина“.

От публикацията още става ясно, че Коцев е преместен в "карцера" на Централния софийски затвор - т.нар. разпределителен арест. "Tова е най-ужасното място в България за лишените от свобода и Благо сега е там", пишат от профила на кмета на Варна.

В разпределителния арест попадат задържаните, при които разследването е приключило и вече не са в следствения арест, а чакат делото си в съда.

Ето цялата позиция, публикувана във Фейсбук профила на Благомир Коцев без редакторска намеса:

Преместиха Благо в карцера на Централния софийски затвор. Така нареченият разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и Благо сега е там.

Килията е по-малка по размери, но не и по-малко мизерна от тази на Г. М. Димитров. Няма отопление, няма светлина. Свиждането, което направихме вчера беше по-рестриктивно и контролирано от всякога.

Дотук се стигна, след като в средата на миналата седмица прокуратурата отказа да сезира съда за искането на защитата за преразглеждане на мярката му за задържане. И вместо това избърза с вкарването на обвинителен акт, което постави делото срещу Благо на още по-бавни релси, с правила, различни от тези на досъдебното производство.

На този фон днес във Варна трябваше да се подпишат две ключови заповеди, които спешно да стигнат до Общинския съвет. Едната е за компенсирана промяна в бюджета на града, която да подсигури изхранването на децата в детските градини до края на годината. Втората касае предложение за закръгляне надолу на цената на билета за градски транспорт във Варна, която от 1 януари следващата година да стане 1 евро, вместо 1.02 евро.

За да успеем навреме с предложенията до Съвета, се наложи заместник-кметът Снежана Апостолова да бъде упълномощена от Благо за изпълняващ функциите кмет на Варна за 1 ден - днешния, 17 ноември.

Заповедта беше подписана от Благо в следствения арест, малко преди да бъде изведен оттам без предупреждение, през нощта на петък срещу събота.

Безумието, в което е поставена Варна - да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда - е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи.

И докато за варненци това е поредният погубен шанс за скъсване с миналото, то за наблюдаващите процесите у нас, делото срещу законно избрания кмет на Варна, е сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа.