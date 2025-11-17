Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Преместиха Благомир Коцев в ''карцера'' на Софийския затвор

OFFNews 17 ноември 2025 в 18:03 3587 5
Благомир Коцев

Снимка БГНЕС
Благомир Коцев

Кметът на Варна Благомир Коцев и бившия вече зам.-кмет на столицата Никола Барбутов са преместени от ареста в Софийския затвор, съобщи адвокат Ина Лулчева, цитирана от Нова ТВ. 

По думите ѝ тя е била уведомена за преместването в петък вечерта. Като причина за преместването е посочено, че делата вече са внесени в съда.

Лулчева уточни, че не е налице разпореждане на съда. Затова тя смята, че е станало по разпореждане на прокурора, на каквото той имал право.

В профила на варненския кмет във "Фейсбук" е публикувана допълнителна информация, според която килията, в която е настанен Коцев, е „малка и мизерна, без отопление и без светлина“.

От публикацията още става ясно, че Коцев е преместен в "карцера" на Централния софийски затвор - т.нар. разпределителен арест. "Tова е най-ужасното място в България за лишените от свобода и Благо сега е там", пишат от профила на кмета на Варна.

В разпределителния арест попадат задържаните, при които разследването е приключило и вече не са в следствения арест, а чакат делото си в съда.

Ето цялата позиция, публикувана във Фейсбук профила на Благомир Коцев без редакторска намеса:

Преместиха Благо в карцера на Централния софийски затвор. Така нареченият разпределителен арест е най-ужасното място в България за лишените от свобода и Благо сега е там.

Килията е по-малка по размери, но не и по-малко мизерна от тази на Г. М. Димитров. Няма отопление, няма светлина. Свиждането, което направихме вчера беше по-рестриктивно и контролирано от всякога.

Дотук се стигна, след като в средата на миналата седмица прокуратурата отказа да сезира съда за искането на защитата за преразглеждане на мярката му за задържане. И вместо това избърза с вкарването на обвинителен акт, което постави делото срещу Благо на още по-бавни релси, с правила, различни от тези на досъдебното производство.

На този фон днес във Варна трябваше да се подпишат две ключови заповеди, които спешно да стигнат до Общинския съвет. Едната е за компенсирана промяна в бюджета на града, която да подсигури изхранването на децата в детските градини до края на годината. Втората касае предложение за закръгляне надолу на цената на билета за градски транспорт във Варна, която от 1 януари следващата година да стане 1 евро, вместо 1.02 евро.

За да успеем навреме с предложенията до Съвета, се наложи заместник-кметът Снежана Апостолова да бъде упълномощена от Благо за изпълняващ функциите кмет на Варна за 1 ден - днешния, 17 ноември.

Заповедта беше подписана от Благо в следствения арест, малко преди да бъде изведен оттам без предупреждение, през нощта на петък срещу събота.
Безумието, в което е поставена Варна - да бъде управлявана от кмет в затвора, без съдебен процес и присъда - е символ на разпада на България, който къде с недоумение, къде с апатия, наблюдават в реално време всички българи.

И докато за варненци това е поредният погубен шанс за скъсване с миналото, то за наблюдаващите процесите у нас, делото срещу законно избрания кмет на Варна, е сигнал, че България къса с правовия ред за сметка на политическата саморазправа.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    17865

    5

    klimt

    17.11 2025 в 19:30

    -0
    +0
    По принцип всеки крадец трябва да бъде там.В случая не е в карцера,там е само за наказани затворници, а той едва от днес е затворник.Де да прилагаха закона така за всички престъпници.

    17973

    4

    USDJPY

    17.11 2025 в 19:10

    -0
    +11
    Сега ще си направят едни нови избори. И ще им го нахакаме отзад. Варненският местен патриотизъм, на принципа ако щете на футболното хулиганство ще изкара и тези, които не са гласували за него да гласуват. Ще покажем на двамата софийски глигана че не те ще назначават кмета на Варна. Добър опит, бих казал безумно дързък по своята беззаконност, на във Варна не всичко дето хвърчи се яде! Да пробват да хапнат гларус или карабатак..

    510

    3

    sandman

    17.11 2025 в 18:40

    -0
    +10
    Чудесно! Това може да е за урок на онези празноглави и скудоумни питечета, които решат да се плюнчат в бъдеще за "независимата" съдебна власт.

    3980

    2

    Niko Kolev

    17.11 2025 в 18:30

    -0
    +0
    Опитват се да го сломят.

    20434

    1

    случайно прочетох

    17.11 2025 в 18:20

    -0
    +1
    Прокуратурата се *****! Самозабравили се злобни гниди!
     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев (на живо)