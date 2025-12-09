Съдът окончателно: Сарафов не трябва да се разследва за узурпиране на властта

Софийският апелативен съд e потвърдил окончателно отказа на Даниела Талева, чийто мандат като ad hoc прокурор междувременно изтече, да започне разследване срещу и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов за узурпиране на власт, съобщи "Сега".

Сигналът срещу Сарафов бе подаден от граждански активист, който изтъква, че Сафаво няма право да е начело на държавното обвинение според Закона за съдебната власт и че узурпира властта. А това престъпление се наказва със затвор или пробация, ако се спазват разпоредбите на Наказателния кодекс.

За това дали Борислав Сарафов е и.ф. главен прокурор след 21 юли 2025 г. има различни виждания. Върховният касационен съд постанови, че след тази дата не може да е изпълняващ функциите. Прокурорската колегия обаче смята, че за Сарафов не важат текстовете на ЗСВ, защото той е заварено положение.

На 6 октомври 2025 г. Даниела Талева, която към онзи момент все още е разследващ главния прокурор и заместниците му, отказа да образува наказателно производство по този сигнал. На 29 октомври 2025 г. Софийският градски съд потвърждава отказа.

А на 3 декември 2025 г. състав на Софийския апелативен потвърждава определението на СГС, като се е разделил в някои от вижданията си и докладчикът е го е подписал с особено мнение.

"Мнозинството на настоящия съдебен състав поддържа позицията, че е налице обективна несъставомерност на разглежданото по делото деяние, препятстваща да е възможно то да бъде квалифицирано като престъпление по чл. 274, ал.1 НК. За разлика от контролирания съд, този съдебен състав в своята цялост, счита, че следва да бъде разгледана разпоредбата на чл. 173, ал.15 ЗСВ, тъй като, както основателно посочва и жалбоподателят, взетото отношение за характера и действието ѝ, е в същината на спора – дали прекратяването на функциите на и.ф. главния прокурор настъпват на 21.07.2025 г. по силата на закона, или не", пишат апелативните съдии.

Апелативните съдии заявяват, че Сарафов е определен за и.ф. на 16 юни 2023 г. с влязъл в сила административен акт. И заключават:

"Процесуалният характер на нормата на чл. 173, ал.15 ЗСВ и липсата на ПЗР сочи, че същата намира приложение при неприключени административни производства с такъв предмет или по образувани такива след влизане в сила на разпоредбата – 21 януари 2025 г., каквито към настоящия момент не са налице".

Освен това САС изтъква, че упражняването от Сарафов на функциите на главен прокурор след 21 юли 2025 г. не е съставомерно, тъй като не е противоправно.

САС посочва и че действията на Сарафов не са и общественоопасни.