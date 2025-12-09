Доживотен затвор за мъжа, убил приятеля си с гира и разчленил тялото му

Веселин Вълчинов получи затвор доживот за убийството на 41-годишния Кристиян Пеев. Жертвата е получила 8 удара в главата с чугунена гира, а след това тялото й е разчленено и изхвърлено на различни места.

Решението е на Софийския градски съд, съобщи "Лекс".

Убийството е било извършено в апартамент на Вълчинов в центъра на София на 8 август 2023 г. Според разследващите Вълчинов и Пеев били приятели, като убиецът дължал около 2000 лв. на жертвата. Двамата имали и бизнеспланове за търговия с криптовалута.

Неуредените отношения обаче довели до скандал и убийство, като според съда осемте удара са нанесени със значителна сила и бруталност. Проявени са изключителна ярост и ожесточение. Затова съдът приема, че убийството е извършено с особена жестокост, но оправдава Вълчинов, че е предумишлено и по особено мъчителен за жертвата начин.

Части от тялото на Пеев са открити седмица по-късно в канализацията, в контейнери за боклук в града и на Витоша.

След ареста Вълчинов се признава за виновен, но твърди, че е действал при самозащита.

Съдът осъди Вълчинов да плати и 500 000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди на майката на Пеев. Присъдата обаче не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Софийски апелативен съд.