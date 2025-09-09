Протестиращите в Непал подпалиха сградата на парламента

Демонстрантите в Непал подпалиха сградата на парламента в столицата Катманду, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Стотици хора превзеха сградата на парламента и са подпалили основната здание", заяви говорителят на законодателния орган Екрам Гири.

По-рано демонстраните са подпалили и сградата на Върховния съд, резиденциите на президента и премиера, както и на членове на правителството и други политици.

Nepal’s PM KP Sharma Oli has resigned after violent anti-corruption protests, sparked by a controversial social media ban, left at least 19 people dead.



Protesters defied curfews, stormed Parliament, and set fire to the residences of the president and top ministers. pic.twitter.com/NTMQjsO54h — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 9, 2025

Размириците, които избухнаха вчера, бяха предизвикани от решението на властта да блокира няколко социални мрежи, както и от бързо разпространяващата се корупция в страната, за която протестиращите обвиняват управляващите. Масовите демонстрации с хиляди участници се проведоха в столицата Катманду и в няколко други големи града в страната.

Броят на загиналите при антиправителствените протести в Непал се увеличи на 22 души.

Премиерът Шарма Оли днес подаде оставка, а основните социални мрежи в Непал възобновиха работа.