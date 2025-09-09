Протестиращите в Непал подпалиха сградата на парламента

OFFNews 09 септември 2025 в 15:43 595 0
Демонстранти се катерят по оградата на непалския парламент, 8 септември 2025 г.

Снимка БТА/АП
Демонстранти се катерят по оградата на непалския парламент, 8 септември 2025 г.

Демонстрантите в Непал подпалиха сградата на парламента в столицата Катманду, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Стотици хора превзеха сградата на парламента и са подпалили основната здание", заяви говорителят на законодателния орган Екрам Гири.

По-рано демонстраните са подпалили и сградата на Върховния съд, резиденциите на президента и премиера, както и на членове на правителството и други политици.

Размириците, които избухнаха вчера, бяха предизвикани от решението на властта да блокира няколко социални мрежи, както и от бързо разпространяващата се корупция в страната, за която протестиращите обвиняват управляващите. Масовите демонстрации с хиляди участници се проведоха в столицата Катманду и в няколко други големи града в страната.

Броят на загиналите при антиправителствените протести в Непал се увеличи на 22 души.

Премиерът Шарма Оли днес подаде оставка, а основните социални мрежи в Непал възобновиха работа.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Как Русия съобщи, че ни обявява война. Камен Невенкин вади непоказвани документи за 9.09.1944 г.