Близо 16 души загинаха при протести в Непал срещу забраната на социалните мрежи (обновена)

Най-малко 14 души са загинали, а около 100 са ранени, след като полицията в Непал използва сълзотворен газ, палки и гумени куршуми, за да разпръсне събралото се мнозинство пред националния парламент в Катманду, протестиращо срещу блокирането на социалните мрежи и предполагаемата корупция на властите, предаде Ройтерс.

Властите наложиха вечерен час в централните райони на столицата Катманду, където се намират редица министерства и други обществени сгради, след като хиляди протестиращи се опитаха да разкъсат полицейските заграждения и да нахлуят в парламента.

Подобни протести се организират и в други градове на страната. Много хора в хималайската държава смятат, че корупцията е широко разпространена, а правителството не изпълнява обещанията си.

Миналата седмица властите в Катманду блокираха достъпа до няколко социални мрежи, включително и „Фейсбук“, поради подозрения за злоупотреби. Според правителството, някои потребители с фалшиви документи разпространяват реч на омразата, фалшиви новини и извършват измами и други престъпления чрез тези мрежи.

Тази мярка идва в контекста на глобални усилия в различни държави, включително ЕС, САЩ, Бразилия, Индия, Китай и Австралия, които предприемат стъпки за затягане на контрола над социалните мрежи заради дезинформация, поверителност и национална сигурност.

Критиците предупреждават за риск от ограничаване на свободата на словото, но според властите по-строгите регулации са необходими за защита на потребителите и обществения ред.

Около 90% от 30-те милиона души население в Непал използват интернет.