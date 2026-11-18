Русия провежда изпитания на дрона „Геран-6“, който е способен да развива скорост до 1000 км/ч.

Това заяви в интервю за „РБК-Украйна“ Федир Вениславски – член на партията „Слуга на народа“ и депутат във Върховната рада, член на парламентарната комисия по въпросите на националната сигурност, отбраната и разузнаването.

В отговор на въпрос дали Русия вече разполага с „Геран-6“, той отбеляза, че съществуват разузнавателни данни за това устройство.

„В момента Русия провежда изпитания на този апарат. Той ще може да развива скорост до 1000 км/ч и да носи сравнително голяма бойна глава. Трябва да сме подготвени за това“, подчерта депутатът.

Според него това допълнително подчертава колко е важно да се укрепи системата за противовъздушна отбрана на Украйна, да се разработват украински ракети „земя-въздух“ и „въздух-въздух“, както и да се използва цялата възможна подкрепа от партньорите за увеличаване на доставките на такива ракети.

Главното управление на разузнаването към Министерството на отбраната на Украйна по-рано заяви, че в началото на есента руските окупационни сили са започнали да използват нов вид дрон – „Геран-5“.

Максималната му работна височина е увеличена от 5 на 6 км. Крейсерската му скорост надвишава 450 км/ч, а при определени маневри апаратът може да ускори до 1000 км/ч. Максималната далечина на полета остава 1000 км, а теглото на бойната глава е 90 кг.

Военният експерт и главен редактор в AIN Олег Катков подчерта, че „Геран-5 K5-K“ вече не е просто хибрид между дрон и ракета, а пълноценна, евтина крилата ракета, за чието прихващане са необходими сложни системи за противовъздушна отбрана.

Следете новините ни в :