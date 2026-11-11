Финансовият министър на САЩ избяга във военна база заради иранска заплаха

Американският финансов министър Скот Бесент се е преместил да живее във военна база заради иранска заплаха за живота му. По същите причини държавният секретар Марко Рубио и новият началник на кабинета Стивън Милър също са напуснали домовете си и са се преместили във военна база или защитено жилище, съобщава в."Гардиън".

Бесент е начело на американските усилия за парализиране на икономиката на Иран от началото на войната в Близкия изток. Целта му бе "икономическо задушаване" на ислямската република чрез мрежа от санкции.

Ръководителят на националното разузнаване на САЩ Джей Клейтън заяви миналия месец, че Техеран е значително увеличил усилията си за атаки срещу американци в Близкия изток и отвъд него. Те включват засилване на преследването на настоящи и бивши американски служители като Бесент.

Според анонимни източници на Ню Йорк Таймс, иранският заговор срещу американски служители е достигнал "по-напреднал етап", но сериозността на заплахите срещу Бесент е неясна.

Миналия месец Вашингтон нареди на служителите на американското посолство, които не са от съществено значение, и на техните семейства да напуснат Саудитска Арабия, след зачестилите атаки от подкрепяните от Техеран хуси.

Дипломатическите усилия за край на войната набират скорост, след като във вторник Марко Рубио заяви, че американският натиск върху иранската икономика е обезсмислил по-нататъшните атаки. От август насам Бесент ръководи американската кампания за санкции и икономически натиск срещу Иран, наречена „Операция „Икономически изгнаник“. Целта ѝ е да принуди Техеран да спре нападенията срещу търговските кораби и да отвори отново Ормузкия проток. Стратегическият проток е блокиран от 28 февруари.

Кампанията за икономически натиск, която съвпада с военноморска блокада на ирански пристанища от страна на САЩ, включва санкции срещу банкови клонове в Близкия изток и други фирми за финансови услуги, улесняващи транзакции с Иран.

Източник, запознат със случая, посочва, че опасенията за сигурността на Бесент са се засилили, след като „Уолстрийт Джърнъл“ публикува снимка от птичи поглед на имота му. Става дума за имение в Джорджтаун, купено от него за 12,5 милиона долара малко след като бе утвърден за финансов министър през януари 2025 г.

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