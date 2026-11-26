През 2020 г. Deutsche Bank е проучвала паричните операции, свързани с компании или видни личности от Русия. Подозрителните транзакции през най-големите руски банки по кореспондентските сметки на Deutsche Bank са описани в проект с кодово наименование Oak (Дъб от английски).

Прегледът на проекта Oak, изготвен от банката на 10 август 2021 г., показва, че проверяващите са забелязвали много неща, но не винаги са разнищвали ситуацията докрай. Понякога ги е деляла само една стъпка от разбирането за съмнителния характер на паричния превод, но по някаква причина не са я направили.

В някои случаи във вътрешните документи на банката не са разкривани имената на клиенти, които е можело да действат като проксита на истинския разпоредител на средствата, подложен на международни санкции, разказва "Важни истории".

Сулейман Керимов и извеждането на милиард евро от Русия

Името на руския милиардер и сенатор от Дагестан Сулейман Керимов се появява в две разследвания на Project Oak. Първото засяга извеждането на над 1,16 млрд евро от Русия в Швейцария през 2020 г. Парите са били преведени в кръгли суми в рамките на малко повече от седмица по сметките на офшорната компания Fren Global Corp., регистрирана на Британските Вирджински острови, като „превод на собствени средства“.

В отговора си на запитването на Deutsche Bank Сбербанк посочва Нариман Гаджиев — племенник на Керимов — като краен собственик на компанията. Аналитиците на Deutsche Bank откриват съобщения в открити източници за техните родствени връзки. В хода на разследването те стигат до извода, че Fren Global Corp. „изглежда не се използва за законни бизнес цели, а по-скоро като средство за прехвърляне и разходване на богатството на олигарха“.

Сулейман Керимов

През 2022 г. Гаджиев е подложен на американски санкции като „основен финансов посредник на Керимов“.

Керимов се споменава за втори път в Project Oak във връзка с кипърската компания Bonum Capital (Cyprus) Limited и офшорна компания на Британските Вирджински острови със същото наименование. През 2020 г. те са платили различни услуги (уроци по английски, юридически услуги и др.) на няколко чуждестранни компании за общо над 77 000 евро.

Сбербанк и „Алфа Банк“ отговарят на аналитиците на Deutsche Bank, че собственик на Bonum Capital е Мурат Алиев. Той е ръководил департамента по търговски операции на „Нафта Москва“ на Керимов. Освен това олигархът е бил основен клиент на инвестиционния фонд Bonum Capital.

Въпреки че Алиев отрича връзката на Керимов с Bonum Capital, Министерството на финансите на САЩ все пак я открива и включва Алиев в санкционния списък заедно с Гаджиев и други роднини на Керимов.

В разследването си Deutsche Bank също стига до извода, че Мурат Алиев е доверено лице на Сулейман Керимов.

„Използването на членове на семейството или партньори като доверени лица за скриване на реалната собственост на организация е един от методите за заобикаляне на санкциите. Дали това е така в конкретния случай е оценъчно съждение“, се казва в доклада.

Съпругата на депутата Андрей Скорч

Един от случаите на Project Oak засяга жена, която подразделението на Deutsche Bank за борба с финансови престъпления описва като съпруга на Андрей Скорч, руски милиардер и депутат в Държавната дума. От 2018 г. той е под американски санкции, а от 2022 г. — под санкции на ЕС и Великобритания.

Андрей Скорч

Въпреки това в документите на банката името на „съпругата на Скорч“ не е посочено — там тя фигурира като Individual A („Лице A“). По описаните в тях подробности „Важните истории“ установява, че става дума за Елена Лихач, която медиите наричат гражданска съпруга на Скорч. Банката споменава, че тя е притежавала ООО „Клиника“ през период, съвпадащ с времето, когато единственият собственик на компанията е била Елена Лихач.

Банката й обръща внимание след два декемврийски превода през 2020 г.: за два дни тя изпраща в Дубай 8,29 млн. евро (около 757 млн. рубли), посочвайки в основанието на плащането покупка на недвижим имот. Получателят е мъж, когото банката описва като „вероятно нейния финансов консултант“ — името му не е разкрито в документите.

Какво точно е закупила Лихач в Дубай, банката не разкрива в своите документи. The Insider съобщава през 2025 г., че тя е вложила „милиарди рубли“ в дубайски недвижими имоти и че интересът ѝ е бил към територията на хотела Bvlgari.

Въпроси у служителите на банката предизвиква друго — откъде Лихач е взела тези пари. Аналитиците не откриват у нея самостоятелни източници на доход и я описват като „социална светска личност и домакиня“, която известно време се е пробвала в дизайнерството на дрехи, но е зарязала този нерентабилен бизнес. По данни на банката по-рано Лихач е имала дялове в московски компании, но към момента на дубайските плащания вече не е била сред учредителите. Така аналитиците стигат до извода, че източникът на нейното състояние, по всяка вероятност, е съпругът ѝ.

За банката това създава рискове. Във вътрешните документи се пояснява, че американските санкции не се разпространяват автоматично върху съпрузите, но ако се окаже, че Лихач действа в интерес на Скорч, а банката продължава да извършва нейните плащания, това би могло да бъде възприето като съзнателно съдействие на лице под санкции. В крайна сметка на 27 април 2021 г. Лихач е включена във вътрешния санкционен списък на банката.

Извеждане на пари от засегнати по Магнитски

Аналитиците на банката обръщат внимание и на две транзакции, които през 2020 г. кипърската компания Carsonport Consultancy Limited е изпратила чрез Сбербанк по сметка на офшорната компания Dream Marine Limited. В основанието на плащанията за общо над 1,4 млн евро е посочено, че те са „от името на Bealtika Company Limited“.

В отговора си на запитването на Deutsche Bank за предоставяне на информация Сбербанк посочва, че краен собственик на Carsonport Consultancy Ltd. е Артьом Вячеславович Зуев. В хода на „задълбоченото“ (high-level research) разследване, както е отбелязано в проекта, служителите на банката установяват, че Зуев е руски бизнесмен със спорни моменти в биографията. Проучвайки „авторитетните медии“ (а именно „Комсомолская правда“), според аналитиците на банката, те научават, че партньорът на Зуев в компанията Quorum Debt Management Group „е бил свързан с измамата, разкрита от Сергей Магнитски, и е бил санкциониран за това“.

Неизвестният в Project Oak бизнес партньор на Зуев не е никой друг, а Дмитрий Клюев — предполагаемият организатор на схемата за най-голямата данъчна измама в историята на Русия. През 2007 г. от руския бюджет са откраднати 5,4 млрд. рубли, получени чрез незаконно възстановяване на данък. Чрез сложна мрежа от подставени компании парите са пратени в чужбина, част от тях са попаднали по сметките на офшорните компании на Клюев. Схемата е разкрита благодарение на одитора Сергей Магнитски, който впоследствие е арестуван и умира в руския следствен изолатор.

През 2014 г. по хода на разследването на така нареченото „дело Магнитски“ САЩ въвеждат редица санкции срещу Клюев и други участници в престъпната схема. През 2026 г. във Франция започва съдебен процес срещу Клюев: френската прокуратура го обвинява в пране на пари на територията на страната, откраднати от руския бюджет през 2007 г. Той е обявен в международно издирване.

Дмитрий Клюев

Неясно защо аналитиците на Deutsche Bank не обръщат внимание на компанията, в чийто интерес са преведени парите. Офшорната компания Bealtika Company Limited, регистрирана на Сейшелите, е собственост на Сергей Смородин, според данните от изтичането на Pandora Papers. Смородин е бивш руски чиновник, който, заедно със Зуев действа като номинално лице на Клюев.

Парите на донбаския търговец на въглища

В Project Oak се споменава и руският въглищен магнат Руслан Ростовцев, собственик на холдинга „Талдинская“ в Кемеровска област. Банката се интересува от два плащания на швейцарската Kaproben Handels AG, която от своята сметка в „Алфа Банк“ превежда пари на друга швейцарска компания с основание „комисионна за продажба на въглища в чужбина“. По данни от откритите източници, на които банката се позовава, бенефициерът на Kaproben е Ростовцев.

Служителите на банката обръщат внимание на това, че медиите, включително Forbes, обвиняват Ростовцев, че въглищата, добити незаконно в Донбас, са били презаредени като руски и продавани в Европа чрез Kaproben. Приходите са отивали за закупуване на оръжие за въоръжените формирования на самопровъзгласената „ДНР“. Банката също отбелязва, че Ростовцев е свързван с „Молдовския ландромат“ — схема, чрез която през 2010–2014 г. от Русия са изведени около 20 млрд долара.

Вътрешната политика на Deutsche Bank забранява операции, свързани с „ДНР“ и „ЛНР“. На запитването на германската банка „Алфа Банк“ отговаря, че бенефициерът на Kaproben е швейцарският гражданин Кристоф Георг Бандик, а не Ростовцев. Но от приложения договор става ясно, че въглищата доставя „Талдинская горна компания“, чийто бенефициент банката определя като Ростовцев.

Руслан Ростовцев

Банката решава да разгледа случая с цел подаване на съобщение за подозрителна операция, да включи Kaproben в списъка за забрана и да издаде уведомление за ограничение за „Алфа Банк“. В същото време санкционният отдел не признава нарушение на собствената политика, тъй като „не успява да потвърди без съмнение, че въглищата са добити в Донбас“.

Представител на „Талдинская горна компания“ (ТГК) съобщава, че „компаниите от групата никога не са продавали въглища от страни производители от други региони или държави: нито от Ростовска област, нито от територията на ДНР или ЛНР, нито от Украйна, нито от Казахстан“, а само въглища от собствено производство на територията на Кемеровска област.

В ТГК отбелязват, че швейцарската Kaproben е част от холдинга ТГК и „в продължение на 13 г. е била търговец на въглища, добивани от ТГК и други руски производители в Кузбас“. През 2022 г., след санкциите на ЕС и Швейцария срещу руските въглища, Kaproben „преди срока прекратява всяка дейност по търговия с руски въглища“, подчертават в ТГК. Сведенията за участието на компаниите от групата в търговията с въглища от „ДНР“ и легализирането на доходи чрез „Молдовския ландромат“ представителят на ТГК нарича неверни и „насочени към дискредитиране на репутацията“ на Ростовцев от „недобросъвестни конкуренти“.

Милионите евро на нелегалния букмейкър 1xBet

Най-голямо внимание в Project Oak е отделено на 15 транзакции на кипърската компания Bonnal Ltd за общо над 27 млн евро. Аналитиците на банката обръщат внимание на лакатушенето на парите: средствата са превеждани от Великобритания през британската платежна организация Safenetpay Services Company Ltd транзитно през Сбербанк в Москва по сметка на Bonnal Ltd в арменската банка Армбизнесбанк. Като основание на плащанията е посочен „превод по собствена сметка/спестявания“ или „вътрешногрупово плащане“.

С помощта на открити източници в банката установяват, че Bonnal Ltd притежава 1xBet — една от най-големите платформи за спортни залози и хазартни игри в интернет. Тя е основана от руснаците Сергей Каршков, Роман Семиохин и Дмитрий Казорин, се казва в доклада. Тримата бягат на Кипър след като през 2020 г. в Русия срещу тях е образувано наказателно дело за организиране на незаконен игрален бизнес. Обявени са за международно издирване. През 2023 г. Сергей Каршков умира в Швейцария на 42 г.

В заявлението на Deutsche Bank за допустимото ниво на риск е отбелязано, че в банката е забранена обработката на незаконни или противоправни плащания, свързани с хазартни игри. В тази връзка на случая 1xBet е отделено специално внимание и е подготвен 55-страничен доклад. Служителите на Глобалното подразделение за откриване на финансови престъпления на банката откриват 39 юридически лица и 55 уебсайта, пряко или косвено свързани с 1xBet и Bonnal Ltd. Повечето от компаниите са регистрирани на Кипър и Кюрасао, а техният номинален директор е кипърската гражданка Раминта Кириакида, както и на Bonnal Ltd.

В хода на разследването всички разкрити компании от мрежата и техните бенефициери са включени в забранителните списъци на Deutsche Bank, а информацията за тях е предадена на Сбербанк за оценка на рисковете.

Отговаряйки на запитването на Barracuda Media, Deutsche Bank не коментира проекта Oak, заявявайки, че „не дава коментари за отношенията с потенциални, бивши или съществуващи клиенти“. Също така „не коментира съществуващи или вероятни доклади за подозрителна дейност“.

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