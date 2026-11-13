Кирил Вълчев изхарчил 109 000 евро за 152 командировки в чужбина като шеф на БТА

Разследване на Венелина Попова в сайта "За истината"

В качеството си на генерален директор на БТА бъдещият вицепрезидент на България Кирил Вълчев е посетил 43 държави на четири континента в рамките на мандата си. Почти половината от пътуванията му са до Северна Македония, Румъния, Гърция и Турция.

Кирил Вълчев е извършил 152 служебни пътувания в чужбина в периода от май 2021 г. до август 2026 г. Те са продължили общо 623 дни — близо 21 месеца, или около една трета от мандата му. Това показва справка, подготвена от БТА по заявление за достъп до обществена информация (ЗДОИ), подадено от „За истината“.

Отчетените разходи на БТА за всичките пътувания на Кирил Вълчев са около 109 хил. евро (приблизително 213 хил. лв към момента, когато са били направени разходите).

Сумата не включва изцяло разходите за служебния автомобил при пътуванията на Балканите. Затова реалните разходи за гориво, амортизация и пътни такси вероятно са по-високи.

Кой плаща за пътуванията

В около 15–20% от случаите нощувките или самолетните билети са поемани от канещите организации — обикновено чуждестранни информационни агенции или Европейският парламент. Това важи например за пътуванията до Китай, Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Азербайджан, Страсбург и др. За тези командировки БТА е покривала основно дневните. Затова и някои от най-дългите пътувания са с относително ниски разходи за бюджета на агенцията. Останалите пътувания на Кирил Вълчев са изцяло за сметка на агенцията.

Цели на задграничните командировки

Повечето командировки са свързани с международното развитие на БТА:

Откриване, оборудване и поддържане на пресклубове на БТА в чужбина.

Срещи с чуждестранни информационни агенции и подписване на споразумения за сътрудничество.

Участие в конференции, форуми и събрания на международни медийни организации.

Културни прояви, фестивали и събития на българските общности.

Пътувания като част от официални държавни, президентски или парламентарни делегации.

Къде е пътувал най-често

Почти половината от всички командировки — 68 от 152, или около 45% — са в четири държави:

Северна Македония — 24 пътувания, най-вече за пресклуба на БТА в Скопие, културни събития и срещи с българската общност.

Румъния — 18 пътувания, основно заради пресклуба в Букурещ, сътрудничеството с агенция AGERPRES и Световната среща на българските медии в Браила.

Гърция — 14 пътувания, свързани с пресклуба в Атина, срещите на Асоциацията на балканските новинарски агенции и посещенията на Света гора.

Турция — 12 пътувания — до пресклуба в Анкара, за партньорство с Анадолската агенция и форумите на Асоциацията на балканските информационни агенции – Югоизточна Европа (ABNA-SE).

Най-скъпите пътувания

БТА е платила близо 22 хил. евро за 10 от командировките в чужбина на своя генералния директор.

Любими дестинации на Вълчев

Във Франция шефът на БТА редовно пътува до Страсбург за сесиите на Европейския парламент, който поема изцяло финансирането на командировките му. До Париж лети за асамблеите на Европейския алианс на информационните агенции (EANA) и на ЮНЕСКО, а до Лион — за събора на българите.

В Лондон е бил шест пъти за заседанията на Световния съвет на информационните агенции (NACO) и Панаира на книгата.

До Сърбия командировките му са за поддръжката и честванията на пресклуба в Босилеград и събития на българската общност.

В Германия повод за посещенията му в Берлин, Мюнхен и Франкфурт са медийните конференции за изкуствен интелект, сътрудничество с германската агенция DPA и културни прояви.

Далечни и екзотични дестинации

Сред по-необичайните дестинации са Кот д’Ивуар, Нигерия, Гана, Либерия, Китай и Япония. През октомври 2024 г. Вълчев участва в заседание на Изпълнителния съвет на Атлантическата федерация на африканските новинарски агенции в Абиджан. БТА е платила 1200 евро пътни разноски, а нощувките са поети от местната агенция.

През юни 2022 г. той пътува до Нигерия, Гана и Либерия за подписване на споразумения с националните информационни агенции. Разходът на БТА е 3180 евро.

Китайската агенция Синхуа е поела нощувките при двете визити на Вълчев в Китай. БТА е платила около 6500 евро за самолетни билети и дневни.

При двете пътувания до Япония нощувките са поети от японските домакини и президентската институция, а БТА плаща самолетните билети на обща цена от около 1700 евро.

Религиозни, фестивални и културни пътувания

Света гора и Уранополи в Гърция Кирил Вълчев посещава през май 2025 г. и през ноември 2025 г. с цел предаване на исторически материали за манастира „Свети Георги Зограф“ от архивите на БТА на библиотеката на светата обител, участие в пренасянето на мощите на св. Георги и организация на конференция „Европа на Балканите“. Пътуването е извършено със служебен автомобил, а всички разходи са за сметка на БТА.

В Охрид, Северна Македония, през юли 2021 г. шефът на БТА участва в откриването на 60-ия юбилеен музикален фестивал „Охридско лято“ по покана на македонската агенция МИА и провежда срещи с българската общност.

Във Виена, Австрия, през май 2022 г. Кирил Вълчев присъства на концерт на Софийската филхармония (на която БТА е медиен партньор) в зала „Музикферайн“. Официалната цел на визитата му е представяне на филхармонията пред чуждестранни медии и българската общност в австрийската столица.

До Копенхаген (Дания) и Лион (Франция) Кирил Вълчев лети за отразяване на фолклорните събори на българските аматьорски състави в Европа „На мегдана на другата България“, организирани под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова. Разходите за двете пътувания на обща стойност над 4000 евро са за сметка на бюджета на БТА.

Какво не показва справката

Справката не включва командировките на Вълчев в България. Поради това не може точно да се установи колко дни е прекарвал в агенцията в София.

Не е видно и дали всяко пътуване е довело до конкретен редакционен резултат — брой публикации, разширяване на кореспондентската мрежа или измерима полза за БТА.

Например проверка в базата данни на БТА показа, че новините, свързани с Кот д’Ивуар, са изключително малка част от информационния поток — практически по-малко от 1% от всички публикации. Не по-различна е картината и с новините от африкански държави. БТА поддържа раздел „Африка“, но в международните новини делът на информациите от континента е няколко процента, а в целия обем на агенцията — под 1%.

Японските новини заемат малък до умерен дял от международния поток на БТА — ориентировъчно около 2–5% от публикациите в рубриката „Свят“. Китайските теми заемат сравнително по-голям, но не доминиращ дял от международните новини на БТА — около 5–10%.

Остава открит и въпросът колко от журналистите от Дирекция „Международна информация“, заради многобройните, скъпи, а някои и напълно безсмислени командировки на своя генерален директор, са били лишени от възможността да пътуват в чужбина, за да покриват информационно важни събития от световния дневен ред.

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