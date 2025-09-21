Желязков защити жена си за японския хотел в София: Парите са декларирани и от кредит. Няма сламени хора

Министър-председателят Росен Желязков заяви, че строежът на японския хотел, свързан със съпругата му, е финансиран с кредити, а средствата за изграждането му са декларирани публично.

От "Възраждане" настояват да се създаде временна комисия за проверка на фактите около строежа на луксозен японски хотел в София с водопад, свързан със съпругата на Росен Желязков.

В интервю за Иво Никодимов от БНТ премиерът заяви, че строежът се финансира с кредити, всички средства са декларирани публично, а фирмата, в която съпругата му е съдружник, има миноритарно участие в проекта.

Росен Желязков заяви, че през 2016-2017 г. дружеството, собственост на съпругата му, закупува 30% от капитала на дружество, което има недвижим имот от 3400 кв. м. През следващите 5 години се прави градоустройствената процедура и 2022 г. е получено разрешение за строеж на така наречения апарт хотел със застроена площ 600 кв. м, на пет етажа, каза той пред националната телевизия.

Премиерът каза, че става дума за площ под 3000 кв. м надземно и около 1000 кв. м подземно - сутерен с гаражи. По думите му - някъде около 4000 кв. м. застроена площ:

"Строителството се осъществява с два кредита - единият е за около 3 милиона, другият за около 8 милиона. Това са данните, които съм получил за всички твърдения, защото нямам нито наблюдения, нито участие. Дружеството на съпругата ми, в което тя е съдружник, има миноритарно участие. 30%, дори не е контролен пакет от акции - той е над 33,3% или над една трета. Твърдения, че съпругата ми, която е бивша актриса се използват с един малко обиден наратив и то - към актьорското съсловие... Всички вложени средства от 2017 до 2023 г. са лични спестявания, фирмени средства, средства на семейството. Тези пари са с платени данъци, с много ясен произход. Още нещо е важно. Всички данни са в публични регистри."

Желязков заяви, че парите са декларирани в Имотния регистър, Търговския регистър, и регистъра на Комисията за противодействие на корупцията. По думите му става дума за пари с платени данъци, средства, вложени честно и почтено с име.

"Тук няма нито прикрити, нито сламени хора, нито подставени лица. Това е било моето разбиране винаги - член от моето семейство да не участва в държавни и обществени поръчки, да не участва в придобиване на държавно, общинско или обществено имущество и да не се възползва от влияние, което има", добави премиерът.

Той настоява, че съдружникът на съпругата му, както и тя - откак имат строителен бизнес не са участвали в обществени поръчки: