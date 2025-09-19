''Възраждане'' иска комисия за японски хотел в София, който според тях е свързан с Желязков

Ружа Райчева 19 септември 2025 в 12:15 962 0
Строежът на хотел

Снимка Фейсбук
Строежът на хотел "Хаяши" на бул. Симеоновско шосе

"Възраждане" предлага временна парламентарна комисия да разследва строителство на "хотел за милиони", собственост на семейството на премиера Росен Желязков в София. 

Проекторешението е внесено вчера в деловодството на Народното събрание, начело с лидера на партията Костадин Костадинов.

"Възраждане" предлагат комисията да работи 3 месеца, като задачата ѝ е да бъде да установи всички факти и обстоятелства около строежа и финансирането на хотела, както и връзките с фирми и лица, близки до семейството на премиера.

"Мотивите за създаването на комисията са свързани с нарастващите обществени съмнения и медийни публикации за непрозрачен произход на средствата, вложени в проекта. Хотелът, разположен на бул. „Симеоновско шосе“ до Ловния парк, е пететажен комплекс с разгъната застроена площ над 4000 кв.м., включващ СПА-зона, ресторанти, подземен паркинг и впечатляваща интериорна стена с водопад. Макар официално да е обявена инвестиция от 9 млн. лв., експертни оценки посочват, че реалната стойност е между 20 и 30 млн. евро", аргументират се вносителите.

"Възраждане" поставят въпроси за произхода на средствата, особено предвид факта, че съпругата на премиера, бивша актриса, управлява фирма с минимални обороти, е придобила сериозен дял в дружеството собственик на хотела.

Според партията на Костадинов основният банков заем за над 8 млн. лв. е отпуснат без адекватно обезпечение, което поражда съмнения за възможно политическо влияние върху финансовия сектор.

Да бъдат изискани пълни банкови извлечения и данъчни декларации, да се проверят фирмите, свързани със съпругата и дъщерите на премиера, както и евентуални конфликти на интереси. Комисията да анализира дали има данни за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система, измами и търговия с влияние, настоява "Възраждане".

Временната комисия да бъде съставена от 27 народни представители на паритетен принцип - по трима от всяка парламентарна група, предлагат от формацията на Костадинов.

    Ружа Райчева

    Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.

