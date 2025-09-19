''Възраждане'' иска комисия за японски хотел в София, който според тях е свързан с Желязков

"Възраждане" предлага временна парламентарна комисия да разследва строителство на "хотел за милиони", собственост на семейството на премиера Росен Желязков в София.

Проекторешението е внесено вчера в деловодството на Народното събрание, начело с лидера на партията Костадин Костадинов.

"Възраждане" предлагат комисията да работи 3 месеца, като задачата ѝ е да бъде да установи всички факти и обстоятелства около строежа и финансирането на хотела, както и връзките с фирми и лица, близки до семейството на премиера.

"Мотивите за създаването на комисията са свързани с нарастващите обществени съмнения и медийни публикации за непрозрачен произход на средствата, вложени в проекта. Хотелът, разположен на бул. „Симеоновско шосе“ до Ловния парк, е пететажен комплекс с разгъната застроена площ над 4000 кв.м., включващ СПА-зона, ресторанти, подземен паркинг и впечатляваща интериорна стена с водопад. Макар официално да е обявена инвестиция от 9 млн. лв., експертни оценки посочват, че реалната стойност е между 20 и 30 млн. евро", аргументират се вносителите.

"Възраждане" поставят въпроси за произхода на средствата, особено предвид факта, че съпругата на премиера, бивша актриса, управлява фирма с минимални обороти, е придобила сериозен дял в дружеството собственик на хотела.

Според партията на Костадинов основният банков заем за над 8 млн. лв. е отпуснат без адекватно обезпечение, което поражда съмнения за възможно политическо влияние върху финансовия сектор.

Да бъдат изискани пълни банкови извлечения и данъчни декларации, да се проверят фирмите, свързани със съпругата и дъщерите на премиера, както и евентуални конфликти на интереси. Комисията да анализира дали има данни за престъпления срещу финансовата, данъчната и осигурителната система, измами и търговия с влияние, настоява "Възраждане".

Временната комисия да бъде съставена от 27 народни представители на паритетен принцип - по трима от всяка парламентарна група, предлагат от формацията на Костадинов.