Радев определи инцидента със самолета на фон дер Лайен като ''измислен скандал''

Това е един измислен скандал, така президентът Румен Радев коментира инцидента със смущенията в GPS сигнала на самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен при пристигането ѝ у нас.

"Няма постъпила официална информация за смущения от стотици прелитащи самолети над България, нито от работа на ВВС, които работиха паралелно хеликоптерите в авиобаза "Крумово". В авиацията системите за навигация са многократно резервирани, така че ако едно средство има някакви смущения, продължаваш по други средства", посочи президентът в Плевен.

Държавният глава проведе работна среща с кмета на Плевен Валентин Христов и областния управител Николай Абрашев по повод проблемите с водоснабдяването в града и района. Радев подчерта, че за решаването на проблема с безводието трябва да се мобилизират всички институции.

"Искам да изразя своята солидарност с гражданите на Плевен и региона, както и с хилядите българи, измъчвани от безводието. Водата е базова ценност и немислимо е в европейска България държавата да не може да гарантира достъп до най-елементарното - достъп до вода. Имах задълбочена среща с кмета и областния управител и разгледахме какви са предизвикателствата пред Плевен. Проблемът е много сериозен, но той няма да се реши с прехвърлянето на отговорността на местната власт. Наистина хората на място са мобилизирани, правят всичко каквото могат с това, което имат като ресурси, технологии, експертиза, но аз очаквам много по-голяма ангажираност и помощ от различни институции. Очаквам и тези, които вземат оперативните решения в държавата и разпределят обществения ресурс, които упражняват контрол и които даже гарантират, че денонощно мислят за хората - да дойдат тук и да докажат на място, че наистина мислят и работят за хората. Работи се по всички възможни направления и за осигуряване на по-голямо постъпване на вода към града и за оптимизиране на ВиК мрежата. Каквито и технически средства да се предлагат и решения, ние трябва да си отговорим на важни въпроси - къде изчезва водата, какво става с финансовите средства, които се отпускат за ВиК, как се отпускат, как се оползотворяват, това са много важни въпроси. Къде отидоха 500 млн. за язовири, на този въпрос още нямаме отговор. Как се строят водопроводи? Как се изгребват инертни материали незаконно от корита на реки - от всичко това този регион е страдал. Необходима е сериозна мобилизация и координация между всички институции и между всички нива, за да има екстремни, краткосрочни мерки, както и дългосрочно решение", каза държавният глава.

Попитан дали е променил решението си за шефа на ДАНС, президентът отговори, че не иска да коментира процесите в службата, но информацията, с която разполага му е достатъчна, за да вземе съответните решения.

"Вече обявих своето решение, оттук нататък МС е на ход", каза Радев.

Радев отбеляза още, че очаква "напрегната политическа есен".

По-късно той ще участва в отбелязване на 51 години от обявяването на Гулянци за град. На пл. „Свобода“ президентът Радев ще отправи приветствие към жителите на населеното място.