Борисов: Можем да останем без гориво заради санкциите към ''Лукойл''. Не е шега работа

Откога така се загрижихте за ГЕРБ? (...) Няма да изчезне ГЕРБ, защото сме много силни, заяви в кулоарите на парламента лидерът на партията Бойко Борисов.

Въпреки че преди седмица иронично коментираше как кадри на партията му отиват в "ДПС-Ново начало" на Делян Пеевски, днес Борисов каза, че ГЕРБ "не си играят на село Горно нанадолнище - дали е отишъл". По повод наложените санкции от страна на САЩ към "Лукойл" и "Роснефт" заяви:

"Нали не си мислите, че ей така внесохме проект за "Лукойл" (б.а. според който активи на "Лукойл" ще се продават само с благоволението на ДАНС и МС), така случайно? Считам, че съм доста информиран човек от доста по-рано. Знаех, че ще се стигне до това и изпреварихме събитията."

Бойко Борисов обяви, че ГЕРБ са говорили с финансовия министър Теменужка Петкова и управителя на БНБ Димитър Радев да проверят много внимателно какви са санкциите от САЩ към банките, които обслужват преводите за купуването и продажба на петрол:

"Това не е шега работа, можем да останем без гориво в един момент. Много деликатен въпрос, готови сме с второ четене на проектозакона да имаме всички опции за евентуално действие - ако се наложи."

Лидерът на ГЕРБ каза, че президентската власт трябва да обединява, а сега разделя. Днес НС преодоля ветото на Румен Радев, наложено върху промените в Закона за ДАНС, с които се отнемат президентските правомощия при назначаването на шеф на службите. Според Борисов президентската власт трябва да обединява, а сега "разделя".

Борисов заяви, че сега трябва всички коли и шофьори, които е ползвал президентът - с постановление да бъдат прехвърлени на президентството, "за да спре с този цирк - отпред и отзад джипове, по средата една Шкода". На практика така той повтори искането на "ДПС-Ново начало", които внесоха законопроект за целта, като в мотивите им поименно два пъти е споменат президентът Румен Радев.

"Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, негова воля е, че се качи на Шкодата. Приехме закона, защото всички администрация си правят обществени поръчки, чакат с години, и тогава си ги купуват. Той това не иска да го прави, защото прозрачността е за другите, не за него. Но за да не се излагаме пред чужденците - да му върнат всичко. Да не обиждаме цирковите актьори с този цирк."

"Не ми е интересно цялото нещо вече, ако искат да се возят на файтони", добави Бойко Борисов.

След него за кратко говори и финансовият министър Теменужка Петкова. Призова за "малко търпение" и увери, че скоро проектобюджетът за догодина ще бъде публикуван за обсъждане. Финансовото министерство има законов срок до края на месеца да е внесло проектобюджет за 2026 г. в деловодството на Народното събрание. Сегашното забавяне от страна на МФ е прецедент.