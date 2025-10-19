Радев качи Десислава Радева на шкодата и посрещна унгарския президент

Президентът Румен Радев днес се появи с личен автомобил, посрещайки у нас унгарския си колега Тамаш Шуйок. Унгарският държавен глава е на посещение у нас.
Радев днес е посрещнал Шуйок в Смолян по случай деня на българо-унгарското приятелство, съобщава БТА.
Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.
Планирано е и посещение на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще бъде открита изложба и ще се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.
Румен Радев пристигна с личния си автомобил заедно със съпругата си Десислава Радева, информира БТА. А БНТ съобщава, че демонстрацията е направена в знак на солидарност с администрацията на държавния глава.
Припомняме, че този месец парламентът забрани със закон на служителите на „Дондуков“ 2 да ползват автомобилите на Националната служба за охрана (НСО). На тях обаче не бе предоставена алтернатива на този етап. А президентството не разполага със служебни коли.
Затова и Румен Радев заяви, че също ще се движи с личен автомобил, солидаризирайки се с подчинените си.
Днес президентът бе с „Шкода Октавия“, която според „24 часа“ е собственост на съпругата му. От пресцентъра обаче съобщиха за Клуб Z, че колата е собственост на Румен Радев.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
435
7
19.10 2025 в 23:09
19.10 2025 в 22:39
Само за последното тримесечие, ще изхарчи 5 милиона, при между 2 и 3 милиона предните тримесечия, това значи, че ще си раздадат по 2 заплати бонус за "великата" работа, която са свършили, ми за 10 години толкова ли не можа да си купи един брониран мерцедес тоя алчен руски мунчо, който ни зароби с 10 милиарда евра за Боташ?
142
6
19.10 2025 в 22:39
435
5
19.10 2025 в 22:10
3537
4
19.10 2025 в 21:58
6764
3
19.10 2025 в 21:50
Президентството има доста голям бюджет.
Вместо за какви ли не, представителни и т.н., да си направят поръчка и да си купят, щом им е важно.
500
2
19.10 2025 в 21:36
1605
1
19.10 2025 в 21:13
България иска бърза екстрадиция на афганистански граждани
Конференция за образование и религия: Сблъсък на гледни точки
Британски военен кораб е избухнал в пламъци, след като е бил поразен край бреговете на Йемен
Санкции за близо 1,2 милиона лева е наложило Тол управлението на претоварени тирове за два дни
Още два самолета F-16 Block 70 пристигнаха в България