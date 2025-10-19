Радев качи Десислава Радева на шкодата и посрещна унгарския президент

Държавният глава се солидаризира с администрацията си, на която парламентът забрани със закон да ползва коли на НСО

OFFNews 19 октомври 2025 в 20:04 6738 7

Снимка БТА

Президентът Румен Радев днес се появи с личен автомобил, посрещайки у нас унгарския си колега Тамаш Шуйок. Унгарският държавен глава е на посещение у нас.

Радев днес е посрещнал Шуйок в Смолян по случай деня на българо-унгарското приятелство, съобщава БТА.

Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Планирано е и посещение на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще бъде открита изложба и ще се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.

Румен Радев пристигна с личния си автомобил заедно със съпругата си Десислава Радева, информира БТА. А БНТ съобщава, че демонстрацията е направена в знак на солидарност с администрацията на държавния глава.

Припомняме, че този месец парламентът забрани със закон на служителите на „Дондуков“ 2 да ползват автомобилите на Националната служба за охрана (НСО). На тях обаче не бе предоставена алтернатива на този етап. А президентството не разполага със служебни коли.

Затова и Румен Радев заяви, че също ще се движи с личен автомобил, солидаризирайки се с подчинените си.

Днес президентът бе с „Шкода Октавия“, която според „24 часа“ е собственост на съпругата му. От пресцентъра обаче съобщиха за Клуб Z, че колата е собственост на Румен Радев.

    435

    7

    4I4ATA

    19.10 2025 в 23:09

    -0
    +0
    Октим
    19.10 2025 в 22:39

    Само за последното тримесечие, ще изхарчи 5 милиона, при между 2 и 3 милиона предните тримесечия, това значи, че ще си раздадат по 2 заплати бонус за "великата" работа, която са свършили, ми за 10 години толкова ли не можа да си купи един брониран мерцедес тоя алчен руски мунчо, който ни зароби с 10 милиарда евра за Боташ?

    142

    6

    Октим

    19.10 2025 в 22:39

    -5
    +0
    Поредната излагация, макар и пред унгарци! Такова нещо никъде по света няма!

    435

    5

    4I4ATA

    19.10 2025 в 22:10

    -0
    +3
    h ttps://www.president.bg/docs/1760363032.pdf ето малко интересни данни за бюджета на Мунчо! Който разбира - разбира ;)

    3537

    4

    Деспин Митрев

    19.10 2025 в 21:58

    -0
    +0
    Мдаа, Радев е новият ни спасител.

    6764

    3

    GB

    19.10 2025 в 21:50

    -0
    +8
    "...парламентът забрани със закон на служителите на „Дондуков“ 2 да ползват автомобилите на Националната служба за охрана (НСО). На тях обаче не бе предоставена алтернатива на този етап. А президентството не разполага със служебни коли."


    Президентството има доста голям бюджет.
    Вместо за какви ли не, представителни и т.н., да си направят поръчка и да си купят, щом им е важно.

    500

    2

    Незначителен червей

    19.10 2025 в 21:36

    -3
    +10
    Честито Ви, нов лидер и водач на българите. Исписаха му веждите на президента Радев , двамата Мъдреци Борисов и Пеевски. Зорна го направиха Любимец на Народа. Ай Честито !!!!

    1605

    1

    Mumko

    19.10 2025 в 21:13

    -3
    +10
    Така става когато един телефон е по-умен от един президент. Сърдитото детенце се нацупило и си взело парцалките да си играе само.
     
