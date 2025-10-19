Радев качи Десислава Радева на шкодата и посрещна унгарския президент

Президентът Румен Радев днес се появи с личен автомобил, посрещайки у нас унгарския си колега Тамаш Шуйок. Унгарският държавен глава е на посещение у нас.

Радев днес е посрещнал Шуйок в Смолян по случай деня на българо-унгарското приятелство, съобщава БТА.

Двамата влязоха в къща-музей "Ласло Наги", в която са изложени ръкописи и творби на унгарския писател, който е и почетен гражданин на Смолян.

Планирано е и посещение на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“, където ще бъде открита изложба и ще се проведе спектакъл, посветен на българо-унгарската дружба.

Румен Радев пристигна с личния си автомобил заедно със съпругата си Десислава Радева, информира БТА. А БНТ съобщава, че демонстрацията е направена в знак на солидарност с администрацията на държавния глава.

Припомняме, че този месец парламентът забрани със закон на служителите на „Дондуков“ 2 да ползват автомобилите на Националната служба за охрана (НСО). На тях обаче не бе предоставена алтернатива на този етап. А президентството не разполага със служебни коли.

Затова и Румен Радев заяви, че също ще се движи с личен автомобил, солидаризирайки се с подчинените си.

Днес президентът бе с „Шкода Октавия“, която според „24 часа“ е собственост на съпругата му. От пресцентъра обаче съобщиха за Клуб Z, че колата е собственост на Румен Радев.