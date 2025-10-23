Народното събрание преодоля президентското вето върху закона за ДАНС

Народното събрание преодоля ветото на Румен Радев, наложено върху промени в Закона за ДАНС, с които се отнемат президентските правомощия при назначаването на шеф на службите. 

Законопроектът за промени в закона за Държавна агенция "Национална сигурност" бе приет на 2 октомври на второ четене. С него правомощието по назначаване или освобождаване на председателя на ДАНС се възлага на парламента и се отнема от държавния глава.

Вчера Радев наложи вето и върху законовите промени, изключващи президента при избора на ръководители на ДАР и ДАТО. Очаква се и то да бъде преодоляно.

По време на дебата "Възраждане" многократно обвини управляващите, че искат да окупират службите и да отнемат всички права на президента.

Точката за отхвърляне на президентското вето бе вкарана в дневния ред тази сутрин от председателя на парламента Наталия Киселова (БСП). Извънредно като второ точка бе фиксирано и обсъждане на допълненията в Закона за защита на конкуренцията (КЗК), които значително разширяват инструментите на КЗК.

