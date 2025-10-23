Ексклузивно Балканите се връщат в 90-те! Николай Кръстев гост на Камен Невенкин във Фронтова линия

САЩ наложиха санкции на Роснефт и Лукойл

OFFNews 23 октомври 2025 в 08:02
Доналд Тръмп отмени срещата с Путин

Снимка БТА/АП
Доналд Тръмп отмени срещата с Путин

Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компания - "Роснефт" и "Лукойл". 

В официалното съобщение на Министерство на финансите на Съединените щати се посочва, че мярката е наложена заради отказа на президента Владимир Путин да спре войната. Вашингтон предупреди Москва, че може да предприеме още действия и прикани съюзниците си да се присъединят към санкциите. 

По-тежки санкции са наложени на "Роснефт" и 28 негови дъщерни компании, както и на "Лукойл" и 8 негови дъщерни предприятия. Цялото имущество на двете компании в САЩ ще бъде замразено. Това са и първите санкции на Тръмп срещу Русия по време на втория му мандат.

Веднага след обявяването на санкциите цената на петрола скочи с около 2 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил срещата си с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящ момент. Той добави, че се надява санкциите да помогнат да бъде постигнат пробив. 

Владимир Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Доналд Тръмп, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, като оправдаваше налагането на нови икономически санкции срещу Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА. 

"Президентът Путин не беше нито откровен, нито честен на преговорите, както бяхме се надявали", заяви министърът в интервю за телевизия "Фокс бизнес". Американският президент е "разочарован от настоящото състояние на преговорите" за войната в Украйна, отбеляза той.

    PaulPierce

    23.10 2025 в 08:44

    Не бяха ли и досега под санкции? Нали Нефтохим вече работи с неруски петрол уж?

    Mateevk

    23.10 2025 в 08:41

    На Путин само като му погледнеш физиономията и ти става ясно, че не може да бъде никога нито честен, нито откровен. Става ти ясно, че това е един безскрупулен хладнокръвен и дълбоко комплексиран масов убиец, чиито номера минават само пред хора, които не са пробвали от прелестите на "руския мир". Ние сме пробвали, но не си научихме урока и затова още много ще патим от "любовта ни необяснима" към Русия. Но вместо да си губим времето да я обясняваме, трябва просто да я заменим с рационално отношение, но не с емоция с обратен знак, тоест с омраза.

    781000

    23.10 2025 в 08:22

    Уау, рязък обрат във войната, жестоко ще ги изплаши.
    Дано все пак да не ги отмени преди поне една седмица.

    Far Rider

    23.10 2025 в 08:19

    Ако са очаквали нещо добро от Путин и че ще бъде (цитат): честен и откровен - то те са жалки смепници. Един полковник от КГБ ги разиграва и ги води за носа.

     