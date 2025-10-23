САЩ наложиха санкции на Роснефт и Лукойл

Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компания - "Роснефт" и "Лукойл".

В официалното съобщение на Министерство на финансите на Съединените щати се посочва, че мярката е наложена заради отказа на президента Владимир Путин да спре войната. Вашингтон предупреди Москва, че може да предприеме още действия и прикани съюзниците си да се присъединят към санкциите.

По-тежки санкции са наложени на "Роснефт" и 28 негови дъщерни компании, както и на "Лукойл" и 8 негови дъщерни предприятия. Цялото имущество на двете компании в САЩ ще бъде замразено. Това са и първите санкции на Тръмп срещу Русия по време на втория му мандат.

Веднага след обявяването на санкциите цената на петрола скочи с около 2 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил срещата си с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящ момент. Той добави, че се надява санкциите да помогнат да бъде постигнат пробив.

Владимир Путин не беше "нито честен, нито откровен" с Доналд Тръмп, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, като оправдаваше налагането на нови икономически санкции срещу Русия, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Президентът Путин не беше нито откровен, нито честен на преговорите, както бяхме се надявали", заяви министърът в интервю за телевизия "Фокс бизнес". Американският президент е "разочарован от настоящото състояние на преговорите" за войната в Украйна, отбеляза той.