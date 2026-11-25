Общо 100 магазина на Yettel вече посрещат клиентите с изцяло нов дизайн, който съчетава модерна визия, повече комфорт, дигитални технологии и естествени материали. Промяната е част от стремежа на телекома да осигурява още по-добро клиентско изживяване, като прави магазините си по-удобни, приятни и достъпни.

Инвестицията в обновяването е близо 15 милиона евро, а достигането до символичната бройка от 100 реновирани обекта съвпада с годината, в която Yettel отбелязва 25 години на българския пазар. Обновените магазини се намират в общо 57 града в страната – както в София, Пловдив, Варна и Бургас, така и в по-малки населени места като Троян, Поморие, Омуртаг и Кубрат.

Новата концепция се отличава с изчистен и стилен дизайн, решен в цветовете и формите на бранда. Една от най-съществените промени е в зоните за обслужване, където за първи път се въвежда мека мебел – дивани, които създават по-уютна атмосфера и осигуряват повече лично пространство за клиентите и служителите.

В новия интериор Yettel залага на висококачествени материали като дърво, стъкло и еко кожа. Към тях се добавят и повече живи растения, които придават по-естествен и зелен облик на търговската зала.

Особено внимание е отделено на достъпността. Общо 80 от реновираните магазини са оборудвани със специални тактилни ленти по пода, които помагат на хората със зрителни затруднения да се ориентират и да се придвижват самостоятелно от входа до зоната за обслужване. През март тази година Yettel стана първият телеком в България, който въведе подобно решение в магазинната си мрежа.

Технологиите също заемат важно място в новия интериор. Дигитални етикети, 75-инчови екрани и стилно представяне на портфолиото от устройства подчертават технологичната визия на магазините.

Дигитализацията обаче не се ограничава само до дизайна. Тя е част и от самото обслужване. Yettel е единственият телеком у нас, който използва таблети в магазините си. Чрез тях консултантите имат достъп до подробна информация и персонализирани оферти за всеки клиент. На таблета потребителят може да разгледа и сравни различни предложения, както и да подпише договора си дигитално. Така клиентското изживяване става много по-модерно и динамично.

От тази година още по-лесна е и връзката между магазина и мобилното приложение Yettel. Чрез него клиентите вече могат да се идентифицират, без да диктуват телефонен номер или ЕГН, както и да получат на телефона си предложената в магазина оферта, за да я разгледат в удобно за тях време.

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