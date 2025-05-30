Точен календар на градинаря - кое кога се сади

Градинарството никак не е лесна работа, не е и просто хоби – то е изкуство, което изисква прецизно да бъде планирано. Точен календар на градинаря е не само ориентир, но и инструмент за изграждане на здрава и плодородна градина. За да бъде реколтата богата, а усилията възнаградени, е необходимо да се следва ясен график за плодове и зеленчуци, съобразно сезоните, фазите на луната и спецификата на всяка култура.

Годината започва с подготовка – януари и февруари са месеците, в които се планират месечни градински дейности, избира се семенен материал и се извършва първоначалната подготовка на почвата. Това включва дълбока обработка, внасяне на компост и подхранване, както и използване на органично торене за възстановяване на почвеното плодородие. Важно е да се вземат предвид и климатични особености за градинарство в България, тъй като те силно влияят върху времето за сеитба и добивите от плодове и зеленчуци.

Кога започваме

От март започва истинската работа. Това е подходящ месец за разсад на култури като зеле, пипер, патладжан, а също така и за разсад за домати и пипер, който изисква повече време за развитие. Засаждане според фазите на луната е изпитана практика, особено при по-чувствителните култури. Според лунен календар за засяване, растящата луна благоприятства растенията с надземни плодове, а намаляващата – кореноплодните.

Април и май са критични месеци в сезонен календар за зеленчуци – тогава се извършва масовото засаждане на открито на плодове и зеленчуци. Това е и идеалното време за сеитба на моркови, както и на репички, лук, спанак и салати. В същия период се засаждат тиквички, краставици, фасул. Грижи за зеленчуковата градина включват навременно поливане според сезона, плевене и редовна защита от вредители в градината. Това е още по-необходимо с покачването на температурите.

През юли и август се пристъпва към засяване на есенни култури за отглеждане като зеле, късен морков, праз. Това е и моментът, в който започва засаждането в оранжерия за тези, които искат реколта до късна есен или ранна зима. Някои зеленчуци за ранна пролет също се подготвят от края на август за засаждане в покрити пространства.

Септември и октомври са фокусирани върху календар за овощни дръвчета – време за засаждане на нови фиданки, преместване на млади растения и подготовка за зимата. Това е и точният момент кога се подрязват лозите – след като листата започнат да опадат и растенията навлязат в покой. С добре направената резитба се осигурява силен растеж през следващата година.

Следването на точен календар не е просто препоръка – то е задължителна основа за успех в градинарството. Съчетаването на знание, наблюдение и правилно време превръща всяка градина в източник на здраве и удовлетворение. За всеки, който търси градинарски съвети за начинаещи или се стреми към професионален резултат, системният подход е най-сигурният път към успеха.

Календар на градинаря

Януари – Планиране и подготовка

Планиране на градината: Изгответе план за месечни градински дейности, като вземете предвид климатични особености за градинарство в България.

Подготовка на почвата: Започнете с подготовка на почвата чрез дълбока обработка и добавяне на компост и подхранване.

Органично торене: Използвайте органично торене за подобряване на почвеното плодородие.

Февруари – Разсад и лунен календар

Разсад: Започнете разсад за домати и пипер в оранжерия или на закрито.

Лунен календар: Следвайте лунен календар за засяване и засаждане според фазите на луната за оптимални резултати.

Март – Сеитба и грижи

Сеитба: Сейте спанак, салати и лук директно в градината.

Грижи за градината: Започнете грижи за зеленчуковата градина, включително поливане според сезона и защита от вредители в градината.

Април – Засаждане на открито

Сезонен календар: Според сезонен календар за зеленчуци, засадете тиквички, краставици и фасул.

Моркови: Април е време за сеитба на моркови.

Май – Поддръжка и наблюдение

Поддръжка: Продължете с грижи за зеленчуковата градина, включително плевене и подхранване.

Наблюдение: Следете за вредители и болести, предприемайки необходимите мерки за защита от вредители в градината.

Юни – Реколта и нови насаждения

Реколта: Прибирайте ранните култури като салати и спанак.

Нови насаждения: Засадете късни култури и продължете с засаждане в оранжерия за удължаване на сезона.

Юли – Подготовка за есента

Есенни култури: Започнете есенни култури за отглеждане като зеле и късни моркови.

Поливане: Увеличете поливане според сезона поради високите температури.

Август – Засаждане и грижи

Засаждане: Продължете със засаждане в оранжерия на култури за късна есен.

Грижи: Поддържайте грижи за зеленчуковата градина, включително борба с вредители и болести.

Септември – Овощни дръвчета и подготовка

Овощни дръвчета: Според календар за овощни дръвчета, засадете нови фиданки и подгответе съществуващите за зимата.

Подрязване на лозите: Септември е времето кога се подрязват лозите.

Октомври – Подготовка за зимата

Почистване: Премахнете остатъците от растения и подгответе градината за зимата.

Органично торене: Добавете органично торене за подобряване на почвеното здраве през зимата.

Ноември – Почивка и планиране

Почивка: Оставете градината да почине, като същевременно планирате следващия сезон.

Градинарски съвети: Потърсете градинарски съвети за начинаещи за подобряване на уменията си.

Декември – Равносметка и подготовка.