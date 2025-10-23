Терзиев иска договорите за сметопочистване в София да не изтичат по едно и също време

Планът на кмета на София Васил Терзиев за осигуряване на непрекъсваемост и устойчивост на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване в столицата засяга не само овладяване на кризисната ситуация в „Люлин“ и „Красно село“, но и намеренията на администрацията за по-дългосрочни реформи в системата, съобщиха от Столична община.
По-гъвкаво и устойчиво управление на договорите
Кметът Терзиев подчертава, че една от основните цели на администрацията е да се прекъсне практиката договори за сметосъбиране в повече от няколко района на София да изтичат в рамките на няколко месеца. Това ще даде възможност за по-гъвкаво управление, ще намали риска от административен вакуум и ще гарантира, че услугата към гражданите няма да бъде прекъсвана.
Прозрачна работа на Комисията по обществената поръчка
Комисията по обществената поръчка е на финален етап от изготвяне на доклад и решение, което ще бъде представено идната седмица. Планът посочва, че работата ѝ се ръководи от четири основни принципа:
• равнопоставеност и недопускане на дискриминация,
• свободна и широка конкуренция,
• пропорционалност на изискванията,
• пълна публичност и прозрачност на всички етапи от процедурата.
Организация и ресурс за кризисните райони
• Налични са 10 сметосъбиращи камиона, като до края на седмицата ще бъдат добавени още 3 камиона за безвъзмездно ползване;
• Назначени са 4 шофьора и 4 работници, а до понеделник се очакват още 15 служители. Проведени са и 25 интервюта с кандидати, които ще постъпят на работа през следващите седмици, за да бъде окомплектована техниката с човешки ресурс;
• Към момента е постигнато 80% покритие на сметоизвозването в двата района по график, а до края на следващата седмица ще бъде достигната пълна оперативна готовност (100%).
Зона Шеста – възлагане на „Софекострой“ ЕАД
Столичната община планира да възложи дейностите по чистотата на зона шеста на общинското дружество „Софекострой“ ЕАД - с принципал Столичният общински съвет. Кметът очаква от ръководството на общинското дружество:
• конкретен план за изпълнение на поетите ангажименти,
• изготвяне на бизнес план за дейността в зоната,
• ясно разписани срокове и етапи на изпълнение.
Подсилване на капацитета на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО)
Терзиев акцентира върху необходимостта от подсилване на капацитета на СПТО, което е под пряко управление на Столична община и играе ключова роля в цялостната система за управление на отпадъците.
Администрацията още през март месец е внесла предложение за увеличаване на щатните бройки в предприятието, което очаква разглеждане от ресорната комисия на СОС.
Столична община припомня, че СПТО постигна през 2025 г. рекордни резултати, които потвърждават ефективността на започнатите реформи – реализирани са над 90 000 тона RDF гориво, а приходите от продажба на рециклируеми материали са почти двойно по-високи спрямо 2024 г.
Тези резултати служат като доказателство, че подобряването на организацията и контрола носи реални ползи – както за ефективността на системата, така и за опазването на околната среда.
Следващи стъпки
Приоритет на Столична община остава пълната оперативна стабилност и прозрачност в управлението на отпадъците. Администрацията продължава да информира обществеността за напредъка по изпълнението на плана и резултатите от предприетите мерки.
Допълнителна информация за ДЕН 18 от временната организация в Люлин и Красно село
• В район "Красно село" работи 1 голям сметосъбиращ камион, подпомогнат от 3 малки камиончета (ИБТ) за труднодостъпни зони и 1 камионче от район „Слатина“. Един екип на ОП „Паркове и градини“ е насочен към събиране на ЕГО в района.
• В "Люлин" са мобилизирани 4 големи сметосъбиращи камиона за основните маршрути, както и 1 камионче на ОП „Паркове и градини“ за едрогабаритни отпадъци. Допълнително е осигурен 1 камион, който разнася 4-кубикови контейнери за битов отпадък.
За справяне с натрупванията на ул. „Житница“ продължава работа 1 товарач с щипка, подпомогнат от мултилифт за бързо извозване. На „Житница“ са поставени и 3 празни контейнера за облекчаване на натоварването. Екипите работят по наряди, като приоритет остава пълното възстановяване на нормалния ритъм на обслужване.
