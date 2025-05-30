Родители на бунт: Близо 200 деца остават без занималня заради училищен ремонт

Ремонт във варненското основно училище "Св. св. Кирил и Методий" ще остави около 200 ученици от началния курс без занималня през следващата учебна година.

За това алармират родители в писмо до редакцията.

Те са скандализирани, че ръководството е взело решение вместо по-големите, да премести малките ученици в по-отдалечена и неудобна сграда за периода на ремонта. За капак - там няма да имат и занималня.

Както е известно, по закон децата до 12 години не могат да са непридружени. Това налага и за въвеждането на целодневно обучение със занималня за учениците от 1. до 4. клас. Ако такава няма, родители ще трябва или да преместят децата в друго училище, или да плащат за частна занималня, или единият родител да не работи и да ги гледа вкъщи.

Първоначалният план бил второкласниците и третокласниците да бъдат преместени в близкото училище "Климент Охридски", където има възможност за организиране и на занималня. Впоследствие е взето решение там да бъдат паралелките от 5. до 7. клас, а малките ученици те бъдат преместени в по-отдалеченото "Димчо Дебелянов". Там свободни стаи за занималня няма, а обучението ще е само втора смяна. В допълнение, заради проблемен ремонт на покрива и падащи керемиди, дворът на това училище към момента е неизползваем.

Родителите недоумяват защо планът е променен. Убедени са, че в по-близкото и удобно училище се местят децата от прогимназията, защото сред тях са и децата на общинари.

За разпределението те са информирани миналата седмица родителите. Тогава станало ясно, че за учебната 2025-26 година първокласниците ще бъдат в СУЕО "Пушкин", второкласниците и третокласниците - в СУ "Димчо Дебелянов", четвъртокласниците в ОУ "Стефан Караджа", а децата от 5-7 клас - в ОУ "Св. Климент Охридски".

След като родителите на второкласници и третокласници събират подписка и я представят, им е предложен алтернативен вариант - на половината ученици да се осигури занималня, но ако се съгласят да се преместят в училище в ромски квартал, с нови класове и нови класни ръководители.

Родителите са се срещнали с представители на Община Варна, на която им било обяснено, че друга възможност няма.

"Един от основните въпроси е защо най-малките ученици на са преместени в ОУ "Климент Охридски", което се намира на 500 м от нашето училище, и защо големите ученици са настанени там? Не се дава друг отговор, освен че прогимназиален етап трябвало да са заедно, защото учителите не можели да тичат между различни училища. Отказва се отговор дали седмичното разписание не може да се адаптира в настоящия случай и часовете на учителите да се групират. Отговорът всъщност е, че служители на Община Варна имат деца във випуските 5-7 клас и са се наместили удобно в най-близкото училище", коментират родителите, които се обърнаха към нас.

"Така един ремонт, който се подготвя от три години, ще бъде изцяло за сметка на 8-9 годишните деца, които ще мъкнат раниците си до СУ "Димчо Дебелянов", ще учат само 2-ра смяна (13.30-18.00 ч.) и нямат шанс за целодневно обучение, освен в ромската махала, с нови класни ръководители и разделени от приятелчетата си", допълват потърпевшите родители.

Петицията е изпратена до кмета на града Благомир Коцев, до образователния министър Красимир Вълчев и до омбудсмана.

Заместник-кметът на Варна с ресор "Образование" Павел Попов коментира през OFFNews, че преместването е подготвяно девет месеца и общината е разгледала всички варианти. По думите му преместване на малките ученици в по-близкото и удобно училище "Климент Охридски" е било възможно само в рамките на тази учебна година. От следващата то ще се трансформира в училище с целодневно обучение за своите ученици, така няма да има достатъчно свободни класни стаи за занималнята на временно настанените. Впоследствие е взето решение ремонтът на ОУ "Св. св. Кирил и Методий" да започне не през април, а през лятната ваканция, поради което отпаднал и вариантът с местенето на 2. и 3. клас в ОУ "Климент Охридски". Решено е догодина там да са випуските 5-7 клас, за да може прогимназията да е в една и съща сграда и учителите по различните предмети да могат да влизат във всеки клас. Не на последно място, седмокласниците, които се готвят в школи за НВО, ще могат да учат не само втора смяна, какъвто бе вариантът в другото училище, подчерта Павел Попов.

Зам.-кметът на Варна отрече който и да е общинар да е повлиял на решението кой випуск в кое училище да бъде преместен. "Училището се намира в центъра на Варна, а Община Варна е най-големият работодател тук. Родители, работещи в Общината, има във всеки випуск, включително при втори и трети клас. Не ми е известно някой родител да е повлиял на това решение", заяви той.

Попов обяви, че във вторник в общината се организира среща, на която всички засегнати страни ще могат да обсъдят темата заедно с кмета Благомир Коцев.