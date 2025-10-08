Propaganda Group представя първата по вида си специализирана UGC и инфлуенсър маркетинг агенция на българския пазар - Hypelinker

Hypelinker (Hypelinker.com) е новата специализирана “full-service” инфлуенсър маркетинг агенция, част от амбициозната екосистема от 17 бизнеса на Propaganda Group. До момента Hypelinker функционира като звено в рамките на групата, включително се откроява като лидер с множество награди в сферата на инфлуенсър маркетинга. А днес се обособява като самостоятелна агенция, която надгражда досегашните си услуги чрез дигитализация и иновативен стратегически подход, стъпващ на реални данни, технологии и задълбочен анализ.

Основната ѝ цел е да представи решение на най-големия проблем на инфлуенсър маркетинг пазара - ефективността, измеримостта и предвидимостта на този тип комуникация, поставяйки фокус върху постигането на реални бизнес резултати. Начело на агенцията е Цветелина Илиева - инфлуенсър маркетинг експерт с над 8 години опит в сферата на ПР и стратегическите комуникации. Възпитаник на University of Cambridge и носител на над 50 международни и национални отличия.

Hypelinker залага на богата експертиза, адаптивност и прогнозиране на тенденциите в сферата, някои дори преди да са станали реалност на българския пазар, превръщайки ги в конкурентно предимство за клиентите си. Именно в отговор на световните тенденции и все по-ясно изразената потребност от по-автентично и достоверно съдържание, Hypelinker стартира и специализирана UGC услуга – user generated content – съдържание (снимки, видеа или отзиви), създадено от обикновени непопулярни потребители. Към момента на обявяване агенцията разполага с богата датабаза от над 300 специализирани UGC създатели на съдържание и микро инфлуенсъри, сегментирани внимателно по вид, ниша, интереси и дори ценности, което гарантира създаването на перфектната връзка между брандове и създатели на съдържание.

“UGC несъмнено е следващата най-значима стъпка в развитието на инфлуенсър маркетинга у нас. Силата на този вид маркетинг е в неподправеността, високата ангажираност и доверието, което изгражда към брандовете. За бизнеса това означава по-висока ангажираност и често в пъти по-добра възвръщаемост от традиционните инфлуенсър постове”, споделя Цветелина Илиева, управляващ директор и съосновател на Hypelinker.

Именно това сочат и изследванията — потребителите са над 2 пъти по-склонни да се доверят на съдържание от непопулярни потребители, отколкото на бранд комуникация или традиционни инфлуенсър постове. Това обяснява защо UGC отбелязва впечатляващи резултати в световен мащаб и постепенно се утвърждава като по-достоверен източник на информация от класическата реклама – тенденция, която тепърва започва да навлиза и в България.

“Спрямо бизнес целите, UGC може да бъде златната формула – едновременно по-ефективно и по-достъпно като инвестиция за брандовете, особено в платформи като TikTok и Instagram, където алгоритмите приоритизират такъв тип съдържание”, разказва Цветелина. “В същото време, за да е работещо, то изисква експертен подход и внимателен подбор на създателите. Ето защо UGC услугата ни предлага професионална консултация, по-висока възвръщаемост и дългосрочна стойност за нашите клиенти”, допълва тя.

Освен с user generated content, Hypelinker се откроява и със силен фокус върху изграждането на стратегически кампании с микро инфлуенсъри – още една ниша, която бележи сериозен ръст в световен мащаб и се налага като все по-предпочитана сред брандовете и в България, защото често носи по-добра възвращаемост, спрямо инвестицията. Микро инфлуенсърите се открояват от традиционните инфлуенсъри като разполагат с по-малки, но често силно ангажирани аудитории, които имат високо ниво на доверие към тях. Това прави съдържанието им по-автентично и релевантно, а кампаниите – обикновено по-ефективни и достъпни за брандове с различен мащаб.

Тъй като в основата на Hypelinker стои стремежът към иновация и предлагането на най-ефективните решения за бизнеса, в близко бъдеще екипът на Hypelinker планира обявяването и на високотехнологична инфлуенсър маркетинг платформа, базирана на внимателно персонализиран алгоритъм с изкуствен интелект. Създадена с подкрепата на ресурси от University of Cambridge, нейната цел е ефективно подобряване на процеса на съвместна работа между инфлуенсъри и брандове, както и засилен фокус върху измеримостта и предвидимостта на инфлуенсър маркетинг кампаниите. Платформата залага на интуитивен дизайн, персонализиран спрямо нуждите на потребителите, като ще улесни откриването на най-подходящите създатели на съдържание за брандовете, разрешавайки основните предизвикателства, с които двете страни се сблъскват при съвместната си работа. По този начин ще спестява време, ресурси и усилия на бизнеса, превръщайки инфлуенсър маркетинга в още по-устойчив и резултатен инструмент.

„Hypelinker е естествена еволюция на усилията ни да развиваме пазара в посока на повече иновации и устойчивост. Вярваме, че инфлуенсър маркетингът тепърва ще се трансформира и нашата роля е да изградим рамката на тази промяна – чрез технологии, експертиза и високо ниво на стратегическо мислене”, споделя Иван Янакиев, CEO на Propaganda Group.

От основаването си през 2021 до момента, комуникационна група Propaganda се откроява с множество престижни отличия, включително за работата си в сферата на инфлуенсър маркетинга. През 2024 е наградена с първо място в категория инфлуенсър маркетинг за проекта Mare di Sofia за Pernod Ricard както на конкурса BAPRA Bright Awards, така и на PR Приз, организиран от БДВО. През 2025 инфлуенсър маркетинг звеното на Propaganda отново се утвърди като лидер в категорията си с най-много общи отличия, сред които 1 златна, 1 сребърна и 2 бронзови награди за инфлуенсър маркетинг. През 2025 Propaganda Group грабна и престижното отличие Агенция на годината на PR Приз, за което принос имат и успехите в областта на инфлуенсър маркетинга.