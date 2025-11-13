Париж е домакин на Церемонията по връчването на наградите HUAWEI XMAGE за 2025 г. и годишната изложба „Светът, ти и аз“

Церемонията по връчването на наградите HUAWEI XMAGE за 2025 г. и годишната изложба „Светът, ти и аз“ бяха открити на 12 ноември в Гран Пале в Париж, Франция. Събитието беше организирано съвместно с Paris Photo – едно от най-известните фотографски изложения в света, и събра редица утвърдени творци, представители на медиите, лидери в индустрията и любители на фотографията. Сред отличените творби в класацията „XMAGE 100“ има и българско участие.
Кевин Хо, главен изпълнителен директор на Huawei Consumer Business Group, каза: „Наградите XMAGE ни дават възможност да използваме силата на технологиите и фотографията, за да видим света по-добре и да се видим един друг с повече осъзнатост и нежност“.
Изложението Paris Photo е основано през 1997 г. Ежегодното събитие редовно привлича над 100 000 посетители. Тазгодишната изложба е третият път – след 2018 и 2019 г. – в който Paris Photo и Huawei си партнират, за да представят мобилната фотография на световната арт сцена, и първият, откакто компанията представи революционния си бранд XMAGE, който успешно прекрачи границата от обикновени технологии към разказването на истории чрез фотография, превръщайки я в културно преживяване.
Тазгодишната изложба е под надслов „Светът, ти и аз“ и представя произведенията на талантливи творци, които възприемат, пресъздават и интерпретират света около себе си. Трите изложбени зони са озаглавени „Аз улавям, следователно съм“, „Конструираното, възприеманото“ и „Със свои думи“, като подчертават акцента на конкурса върху визуалното изживяване.
Всички произведения представят идеята за преосмисляне на връзката между индивидите, техните изцяло уникални гледни точки и визуалните светове, които те обитават. В допълнение към ролята си на изложба, събитието ще събере много от лидерите в световната фотография, за да вдъхнови нови обмени и връзки. Това е в съответствие със стремежа на Huawei XMAGE да служи като глобална платформа, която улеснява артистичния обмен за всички.
Конкурсът привлече над 743 000 фотографии от потребители в 78 държави и региони през 2025 г. Наградените творби от класацията „XMAGE 100“ представляват най-забележителните снимки, които не са групирани в традиционни категории. Сред тях бяха отличени и трима носители на Голямата награда на годината. В топ 100 тази година има и българско участие – с наградената фотография на Мария Радивоева, заснета по време на нейното пътуване до Чили, във величествената Патагония, с HUAWEI P60 Pro. Тези кадри са представени по-долу, заедно с коментарите на журито (в произволен ред).
Алекс Хуанг, главен маркетинг директор в Huawei Consumer Business Group, каза: „Нека продължим да улавяме, споделяме и вдъхновяваме света чрез XMAGE.“
Тhe Shades of Patagonia / Лицата на Патагония
Автор: Мария Радивоева · България
Заснето с HUAWEI P60 Pro
Коментар на журито: „Замръзналата земя се простира като праисторическа коприна. Далечните планини издишват дъх на ледниците през мъглата, улавяйки величието на небето и земята в онзи мимолетен миг, когато затворът се отваря и затваря.“
Ethereal Lines / Ефирни линии
Автор: Георге Попа · Румъния
Заснето с HUAWEI Pura 80 Ultra
Коментар на журито: „Изключителните творци изследват непознати територии във фотографията с висок клас смартфони. Еволюцията на мобилните технологии трансформира начина, по който гледаме на света. Премиум смартфонът се е превърнал в „космически кораб“ към неограничени възможности. Това е сложно взаимодействие на оптика и алгоритмични изчисления. Изследователите се движат свободно между макро и микро светове, преминавайки от „виждане“ към „прозрение“. По този начин един завладяващ непознат свят се разкрива в най-неочакваните моменти“.
New Life / Нов живот
Автор: Мехмет Емин Чоруш · Турция
Заснето с HUAWEI Mate 10 Pro
Коментар на журито: „Тази семпла, но въздействаща снимка показва целия цикъл на живота, с майката, новороденото теленце и фермерът, който вероятно дори не се е замислил за уникалността на тази сцена. Именно обикновеният характер на това изображение го прави толкова необикновено. Фотографът не използва специални техники, а просто заснема образ с изключителна дълбочина и смисъл в момента, в който се случва.“
Origin of Skiing / Произходът на скиорството
Автор: Чен Гуанхун · Китай
Заснето с HUAWEI Mate 70 Pro+
Коментар на журито: „Тази снимка улавя погледа между двама души, които се срещат. Детето стои на снежната равнина, но се припича на слънце, облечено в традиционни алтайски дрехи. Фотографът показва забележителна сдържаност, като не проектира собствените си чувства върху изображението, а позволява личността на детето да изпъкне на преден план.“
Чрез тези и безброй други изображения HUAWEI XMAGE вдъхновява промяна във фотографията – от „виждане“ към „възприемане“ на света около нас, изграждайки връзки на неочаквани места. Сега, когато снимките вече не са просто изображения за пасивно гледане, а прозорци към реалността, всяко докосване на затвора отваря свят от възможности.
Технологията HUAWEI XMAGE може да откриете във флагманската серии смартфони Huawei Pura 70 и Huawei Pura 80.
Всички фотографии от престижната класация „XMAGE 100“ – Топ 100-те отличени кадъра в конкурса XMAGE Awards 2025 – можете да разгледате на
https://consumer.huawei.com/en/campaign/xmage/winnerslist/2025/.
