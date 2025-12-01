Науката напредва, заблудите за никотина остават

Научната работа и консенсусът сред учените за намаляването на вредата от тютюнопушенето чрез алтернативи без горене напредват с бързи темпове, но на този фон заблудите сред пушачите, обществото и дори медицинските специалисти, остават широко разпространени. Все още много хора погрешно смятат, че никотинът е основният виновник за заболяванията, свързани с пушенето, които отнемат над 8 млн. живота годишно, докато реалната опасност идва от веществата, отделяни в процеса на горене при цигарите.

Учените коментираха данните по време на годишния форум Global Tobacco and Nicotine Forum (GTNF 2025) в Брюксел, който събра над 600 участници - изследователи, регулатори и експерти по обществено здраве.

„Тревожно е колко силно продължава да влияе на нагласите дезинформацията и широко разпространените заблуди за вреда на никотина“, коментира проф. Рикардо Полоса, изследовател в сферата на тютюнопушенето и основател на CoEHAR – първата клиника за отказване на цигарите в Италия.

Това е ключово за поведението на пушачите и потенциалните им решения да откажат цигарите, но също и за възприятията на медицинските специалисти, които са техни съветници по въпросите на здравето. Почти 94% от пушачите и потребителите на електронни цигари погрешно смятат, че електронните цигари са толкова или дори по-вредни от традиционните цигари, а сред двойните потребители (цигари и електронни цигари) процентът достига 80%, каза проф. Полоса. Много лекари продължават да смятат, че никотинът причинява рак, въпреки че множество независими международни изследвания опровергават подобна теза. Според последните данни никотинът може да се използва дори в лекарства за болести, свързани с мозъка, паметта и концентрацията.

При регулирането на бездимните алтернативи трябва да се вземат предвид доказателствата от реалния живот, които съществуват в страни като Швеция, смятат учените. Скандинавската държава вече е с разпространение на пушенето под 5% и отчита сериозен положителен ефект върху заболеваемостта от няколко вида рак сред населението си. Данните сочат, че това се дължи на широко използване на шведски снус и никотинови паучове вместо цигари. От своя страна то се дължи освен на исторически причини, и на ясни политики за обществено здраве, които подкрепят преминаването към на изделия с намалена вреда като стъпка към пълен отказ.

В същото време други държави като САЩ са изправени пред сериозни предизвикателства поради фрагментирана регулация в различните щати и противоречиви правила по отношение на продукти като електронните цигари, коментираха изследователите по време на форума. Все пак и там участниците виждат светлина в тунела. Наскоро Американската агенция за контрол на храните и лекарствата (FDA) взе решение да осигури бърза писта на разглеждането на становища за никотинови паучове за американския пазар. Според Ерин Уорън от Philip Morris International по този начин един от най-авторитетните регулатори в света явно призна продължаващия риск, който представлява тютюнопушенето за общественото здраве, а това е ключова стъпка пушачите да имат избор от по-безопасни алтернативи.

Регулациите могат да бъдат както двигател на прогреса, така и причина за застой в общественото здраве, подчерта тя по време на форума.

„Скорошно проучване установи, че 47% от американските лекари погрешно вярват, че никотинът е канцерогенен, а други 19% не са сигурни. Тази дезинформация задържа милиони хора в цикъла на пушене. Всяко забавяне, всяко неясно решение, всяка дезинформация отлага момента, в който някой може да се откаже от цигарите,“ каза още Ерин Уорън, ръководител на отдела по регулаторна и публична политика във Philip Morris International. Компанията от години работи по визията си за бъдеще без дим и налага серия бездимни продукти – устройства с нагряване на тютюн, електронни цигари и никотинови паучове.

Източници:

Polosa, GTNF 2025: “Thinking outside the box to tackle misinformation in the Field of THR”

https://tobaccoreporter.com/2025/10/08/pmi-head-calls-for-partnership-and-action-at-gtnf-2025/