Комитата: Отговорям на всяко едно невярно твърдение на гл. архитект за спирането на строежа край река Драгалевска

Кметът на столичния район "Лозенец" Константин Павлов, известен като Комитата, реагира на решението на главния архитект на София Богдана Панайотова да спре строителството на няколко жилищни сгради край Драгалевска.

Според Панайотова всички закони, наредби и правила, които е можело да бъдат нарушени при строежа на въпросния обект, са нарушени. "Заедно и поотделно от длъжностни лица и институции, проектанти и надзор", аргументира се тя във Фейсбук.

Константин Павлов реагира като заяви, че ще вземе отношение по всяко едно от "неверните твърдения", направени от арх. Богдана Панайотова. Публикуваме неговата позиция, разпратена до медиите от пресцентъра на "Да, България":

"Твърдение: Разрешено и започнало строителство в заливаемата тераса на река без представени хидроложки и хидравлични изследвания, които да доказват границите на водния обект;

Моят коментар: Границите на водния обект са посочени в кадастъра. Има становище от РИОСВ и Басейнова дирекция за инвестиционните намерения, в което не са посочени проблеми.

Твърдение: Липсват изследвания за заливната зона и безопасността на строителството;

Моят коментар: Въпросът за заливната зона влиза в задълженията на Басейнова дирекция, която не е възразила срещу намеренията за строителство – „В Закона за водите не са регламентирани забрани и ограничения, касаещи реализирането на инвестиционно намерение за изграждане на жилищни и обслужващи сгради с подземен гараж и трафопост“ в поземления имот.

Твърдение: Проектът е одобрен в противоречие с действащия ПУП и издадената виза за проектиране – с показатели за височина и плътност, надвишаващи допустимите по ОУП за зона жм3 (жилищна зона с малкоетажно застрояване)

Моят коментар: РС е издадено въз основа на приет от СОС Подробен устройствен план от 2015 г. (проектите за ПУП се придружават от експертни становища, които се разглеждат в комисиите) С последваща виза е променена конфигурацията на сградите, със запазване на градоустройствените параметри. Това е достатъчно условие да има законосъобразен план за регулация и застрояване. Визата за проектиране за промяна на конфигурацията на сградите, но не нарушава разпоредбите на ЗУТ и ЗУЗСО.

Твърдение: Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на район „Лозенец“ без задължителни съгласувания от Басейнова дирекция и РИОСВ, както изискват Законът за водите и Законът за опазване на околната среда;

Моят коментар: Не отговаря на истината, има становище и от Басейнова дирекция и от РИОСВ (Становищата са получени в срока на влизането в сила на разрешението за строеж).

Твърдение: Одобреният проект и разрешението за строеж са несъответстващи на ОУП и ПУП – показателите за височина, КИНТ и плътност на застрояване значително надвишават определените от плана. При плътност на застрояване 20%, КИНТ 0,5 (7 м кота корниз) и минимална озеленена площ 70% са разрешени жилищни сгради с височина до 10 м кота корниз и подземен паркинг върху почти целия имот от 9 000 кв. м.

Моят коментар: Разрешението за строеж не нарушава действащите ПУП и ОУП. Невярно е посочена като определящ параметър РЗП със сутерените от 9000 кв. М, а в случая законът предвижда да се гледа РЗП без сутерените, което е между 2000 и 3000 кв м и напълно отговаря на изискванията. Височината се мери от приетите средни коти терен на моделирания терен. В КИНТ не влизат подземните етажи. Всичко това е съобразено в разрешението за строеж.

Твърдение: Разрешението за строеж е влязло в сила и след извършена служебна проверка от РДНСК София;

Моят коментар: Проверката от РДНСК София не е открила проблеми в издаденото Разрешение за строеж.

Твърдение: Четири дни след издаденото разрешение за строеж „Басейнова дирекция“ издава становище. При издаване на становището не е съобразено основното при съгласуване с институцията – съобразяване на строителството със заливната площ на река Драгалевска, чието корито е некоригирано;

Моят коментар: Работата на "Басейнова дирекция" е да провери тези факти и проверката - тя е открила, че няма проблеми с издаденото разрешение. Съществува ПУП за корекция на река и Разрешението не го нарушава.

Твърдение: В имота са изсечени десетки дървета извън издаденото разрешение, а районната администрация не е упражнила контрол;

Моят коментар: Незаконното рязане на дървета беше от голям медиен и обществен интерес когато се случваше и по мой сигнал са правени няколко проверки, от които има резултат – има акт и заплатена глоба.

Твърдение: Без да има правата за това, район „Лозенец“ заверява експертна оценка, изготвена от ландшафтен архитект, за налични 10 бр. дървета на място, които са в лошо състояние, с предписание за премахването им. Снимките на имота говорят сами;

Моят коментар: Незаконната сеч беше санкционирана. Освен нея има напълно законна сеч, свързана с премахването на гнили и сухи дървета и премахването на дървета пострадали от ранния сняг през 2023 г. Няма превишаване на права.

Твърдение: Няма съгласуване с КАТ и „Пътна полиция“. Разрешеният строеж включва подземен паркинг върху почти целия имот от 9 000 кв. м с два вход-изхода към него от ул. „Борис Руменов“, като единият е на по-малко от 20 м от кръстовището;

Моят коментар: Не се разбира особено кое съгласуване с КАТ и Пътна полиция не е извършено. Що се отнася до Разрешението за строеж, броят предвидени паркоместа не изисква такова съгласуване.

Твърдение: Строежът е започнал в непосредствена близост до некоригираното корито на реката, без да са осигурени нужните отстояния и без проект за корекция на реката;

Моят коментар: Съществува проект за корекция на реката, възложен от Столична община, законните отстояния от реката са спазени.

Твърдение: Това, което установихме, не е техническа грешка, а поредица от умишлени действия – от изсичането на дървета без контрол, през липсата на съгласувания, до одобряване на проект и издаване на разрешение за строеж, които нарушават устройствените планове. Всеки, който е подписал, трябва да носи отговорност;

Моят коментар: Неподкрепени твърдения за съществуването на цялостна схема за извършване на умишлени незаконни действия.

Твърдение: Съставен е констативен акт по чл. 224а от ЗУТ за спиране на строежа, забрана на достъпа до строежа и прекъсване на захранването с електричество и вода, а обектът трябва да бъде предмет на прокурорска проверка;

Моят коментар: Нямаме от какво да се притесняваме, нека съответните институции извършат всички проверки, които смятат за правилни, ние ще съдействаме по всички начини, които са ни достъпни.

Твърдение: Преразглеждам делегираните правомощия на районните администрации и главни архитекти и планирам оттеглянето им при установени нарушения, както и въвеждане на по-строг контрол при съгласуване на проекти;

Моят коментар: Подкрепям, ако мярката е пропорционална и почива върху установени факти и практики. Не мисля, че това е случая.

Твърдение: Създаване на работещ механизъм за координация с Басейнова дирекция, РИОСВ, ДНСК, „Геозащита“ и общинските звена за превенция на подобни случаи;

Моят коментар: Подкрепям намерението за по-добра координация, но настоящият случай не попада в тази хипотеза.

Твърдение: НАГ разполага с общо 10 експерта, в чиито отговорности е включен контролът върху незаконното строителство на територията на Столична община, като те имат и други отговорности – например въвеждане на сгради в експлоатация и съгласуване на инвестиционни проекти. Не е нужно да казвам, че това е крайно недостатъчно, за да се извършва качествен контрол, каквито са очакванията на всички софиянци;

Моят коментар: Подкрепям увеличаването на капацитета на администрациите както в Столична община така и в районите, за да бъде защитен обществения интерес.

Твърдение: Въпреки това, доколкото ресурсите на НАГ и капацитетът на екипа позволяват, ще направя всичко възможно в София да не се строи в нарушение на закона и да не се толерират компромиси;

Моят коментар: Напълно подкрепям този подход.

Твърдение: Отново отправям апел към институции, отговорните експерти и ръководствата им, към районните администрации, проектантите и надзорните фирми, както и към инвеститорите – да спазваме законите и правилата, защото това е въпрос на сигурност, справедливост и грижа за живота на хората. Спазването на правилата не е административна подробност, а отговорността – лична и институционална;

Моят коментар: Напълно подкрепям, но все пак нека такива решения се базират на факти и на установени систематични практики, а не на недоразумения.