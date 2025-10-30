Главният архитект на София спря строителството на сгради до р. Драгалевска

Главният архитект на София Богдана Панайотова е спряла строителството на няколко жилищни сгради в заливаемата тераса на река Драгалевска в район „Лозенец“. Всички закони, наредби и правила, които е можело да бъдат нарушени при този обект, са нарушени – заедно и поотделно от длъжностни лица и институции, проектанти и надзор, обяви тя във фейсбук.

Заявих нееднократно, че там, където има риск за хората и нарушен закон, строителство няма да има, и ще бъда безкомпромисна към всеки случай. В София няма да се строи върху речни корита, заливни тераси и зелени площи – колкото и скъпи да са терените и колкото и влиятелни да са инвеститорите, заявява още арх. Панайотова.

Строежът се намира в имот, граничещ с бул. „Филип Кутев“ и ул. „Борис Руменов“, и е представлявал гора от дървета, която е била разположена от двете страни на некоригираното корито на р. Драгалевска.

Съвместна проверка с представители на ДНСК и район „Лозенец“ установи груби нарушения:

Разрешено и започнало строителство в заливаемата тераса на река без представени хидроложки и хидравлични изследвания, които да доказват границите на водния обект;

Липсват изследвания за заливната зона и безопасността на строителството;

Проектът е одобрен в противоречие с действащия ПУП и издадената виза за проектиране – с показатели за височина и плътност, надвишаващи допустимите по ОУП за зона жм3 (жилищна зона с малкоетажно застрояване);

Разрешението за строеж е издадено от главния архитект на район „Лозенец“ без задължителни съгласувания от „Басейнова дирекция“ и РИОСВ, както изискват Законът за водите и Законът за опазване на околната среда;

Одобреният проект и разрешението за строеж са несъответстващи на ОУП и ПУП – показателите за височина, КИНТ и плътност на застрояване значително надвишават определените от плана. При плътност на застрояване 20%, КИНТ 0,5 (7 м кота корниз) и минимална озеленена площ 70% са разрешени жилищни сгради с височина до 10 м кота корниз и подземен паркинг върху почти целия имот от 9 000 кв. м;

Разрешението за строеж е влязло в сила и след извършена служебна проверка от РДНСК София.

Четири дни след издаденото разрешение за строеж „Басейнова дирекция“ издава становище. При издаване на становището не е съобразено основното при съгласуване с институцията – съобразяване на строителството със заливната площ на река Драгалевска, чието корито е некоригирано;

В имота са изсечени десетки дървета извън издаденото разрешение, а районната администрация не е упражнила контрол;

Без да има правата за това, район „Лозенец“ заверява експертна оценка, изготвена от ландшафтен архитект, за налични 10 бр. дървета на място, които са в лошо състояние, с предписание за премахването им. Оставям без коментар – снимките на имота говорят сами;

Няма съгласуване с КАТ и „Пътна полиция“. Разрешеният строеж включва подземен паркинг върху почти целия имот от 9 000 кв. м с два вход-изхода към него от ул. „Борис Руменов“, като единият е на по-малко от 20 м от кръстовището;

Строежът е започнал в непосредствена близост до некоригираното корито на реката, без да са осигурени нужните отстояния и без проект за корекция на реката.

Това, което установихме, не е техническа грешка, а поредица от умишлени действия – от изсичането на дървета без контрол, през липсата на съгласувания, до одобряване на проект и издаване на разрешение за строеж, които нарушават устройствените планове. Всеки, който е подписал, трябва да носи отговорност. Съставен е констативен акт по чл. 224а от ЗУТ за спиране на строежа, забрана на достъпа до строежа и прекъсване на захранването с електричество и вода, а обектът трябва да бъде предмет на прокурорска проверка, обяснява арх. Панайотова.

Тя ще сезира прокуратурата за незаконосъобразно издадено разрешение за строеж от главния архитект на район „Лозенец“.

Тече пълна ревизия и проверки на всички строежи в близост до реки и дерета, преразглеждат се делегираните правомощия на районните администрации и главни архитекти и се планира оттеглянето им при установени нарушения, както и въвеждане на по-строг контрол при съгласуване на проекти.

Отново отправям апел към институции, отговорните експерти и ръководствата им, към районните администрации, проектантите и надзорните фирми, както и към инвеститорите – да спазваме законите и правилата, защото това е въпрос на сигурност, справедливост и грижа за живота на хората. Спазването на правилата не е административна подробност, а отговорността – лична и институционална, пише още арх. Богдана Панайотова.