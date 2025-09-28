Дебелият сняг идва още другата седмица

През новата седмица динамиката на атмосферните процеси над Балканския полуостров ще бъде повишена. Времето в нашата страна ще бъде предимно облачно с валежи, като през втората половина от седмицата, под влияние на средиземноморски циклони, преминаващи южно от страната, ще се създаде валежна обстановка и на много места валежите ще бъдат значителни по количества, на места в Рило-Родопската област и Предбалкана надхвърлящи месечните норми, сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През следващото денонощие над страната ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, главно в планинските райони значителни по количество. През нощта североизточния вятър ще отслабне, на много места и ще стихне.

В понеделник отново ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който в западните райони постепенно ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 8 и 13 градуса, за София – около 10 градуса.

Максималните температури - между 15 и 20 градуса, за София – около 15°.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 3°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна със слаби валежи от дъжд, главно в крайните северни и крайните южни райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14 и 17 градуса.

Температурата на морската вода е 22-23 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 22 мин. и залязва в 19 ч. и 11 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 49 мин.

Луната в София изгрява в 14 ч. и 59 мин. и залязва в 23 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: един ден преди първа четвърт.

Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Вятърът временно ще се ориентира от север-северозапад, в Дунавската равнина ще е умерен.

Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще надхвърлят 20 градуса, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и в районите със значителни разкъсвания на облачността и преобладаващите минимални ще бъдат между 4 и 9 градуса.

В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната и на места ще бъдат значителни. Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще се усили.

Дневните температурите ще бъдат в широк интервал - от 8-10 градуса в Северозападна България и по високите полета до 18-20 градуса в югоизточните райони и по Черноморието.

В петък и събота времето ще е облачно с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1200 метра - от сняг. Очакват се значителни количества.

Ще духа умерен, в Източна България - силен североизточен вятър. Температурите ще бъдат без съществен дневен ход - от 6-11 градуса в Западна и Централна България до 14-18 градуса в Източна България.

В неделя валежите ще спират, най-късно в източните и южните райони. Облачността ще се разкъса. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от югоизток. Температурите ще се повишават значително.