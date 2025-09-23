Горица Радева: В мъжка битка руснаците нямат шанс срещу Азов, затова воюват с подлост

Преместих се да живея в Украйна след началото на пълномащабната война. Много лесно се реших. Още лятото на 2023 г. когато бригада Азов се върнаха официално на фронта, вече бях решила, че трябва да попадна при тези хора. Да ги видя и да се запозная с тези смели войни. Търсех си начин как да го направя и благодарение на OFFNews и на Владо (Б. ред. - Владимир Йончев, главен редактор на медията ни) това се случи. Това разказа в подкаста на OFFNews нашият кореспондент в Украйна Горица Радева.

Тя обясни, че интересът им към Азов, който руската пропаганда шумно етикетира като нацисти, се е появил в началото на войната.

Левски, Ботев и днешните герои от Азов

"В Одеса имам близки семейни приятели, бесарабски българи. Бях ходила при тях на гости през февруари 2022 г. Върнах се в България 7 дни преди началото на войната. След като започна всичко това, аз бях много притеснена за тях. Започнах да се интересувам повече и да чета. Тогава Азов държаха 86 дни отбраната на град Мариупол при положение, че руските войски бяха под Киев, Херсон бе под окупация. На всички други участъци много бързо напредваха, но те удържаха в условията на пълно обкръжение. Това много ме впечатли. Дядо ми беше академик по възрожденска литература (Б. ред. - академик Иван Радев) и от съвсем малка той ми е разказвал за Левски, Ботев и героите на нашата свобода. Винаги съм искала да попадна сред такива хора и съм питала мама: "Защо сега няма такива герои". По-късно, когато вече бях по-голяма, също се впечатлявах от примерите за военен героизъм. И когато видях, че и днес има такива хора, вече знаех - трябва да отида при тях", разказва Горица.

Колкото и да е странно, тя никога досега не е била журналист, а камо ли военен репортер. По професия момичето от Велико Търново е актриса и е завършила "Мениджмънт на сценичните изкуства".

"Когато тръгнах да разправям на приятели и колеги, че ще отида при Азов, никой не се притесняваше за мен, просто защото никой не го вярваше", казва тя.

В момента Горица живее в Харков, град близо до границата с Русия, който често е подложен на жестоки руски атаки, но половината от времето си тя е на още по-страшно и опасно място - в Донецка област, защото там "момчетата", както тя нарича азовците, държат стабилно фронта и нанасят невъобразими загуби на неканените нашественици.

На въпрос на водещия Светослав Метанов дали не я е страх, Горица отговори:

"Не, не ме е страх. Изначално не ме е било страх. При първите обстрели ти трепва отвътре, после обаче и това го няма", казва тя.

- Добре, над главата ти летял ли е руски дрон?

- Да.

-И?

- Ами нищо! Посипаха се отломки. Раниха ми кучето. Притесних се, но се оказа малката беля. Йоркито ми не е дребно - цели 6 килограма. Майтапят се, че вече е станал донбаски пес.

Горица разказа и как бойците от Азов, където по правило няма жени, били впечатлени от това "колко е кльощава" (Б. ред. - Горица тежи 44 килограма) и всячески я приканвали да отиде на безопасно място.

Нацисти ли са Азов?

"Азовците са нормални хора, различни. Няма как да се сложат под общ знаменател. От всички части на Украйна са. Там има етнически българи от Бесарабия и Таврия. Има кримски татари. Има отскоро и чуждестранен батальон с хора от цял свят. Никога не е имало и дума за това, че съм българка, или за това, че баща ми е от Афганистан. Няма такова нещо. Ясно е, че всичко това е заради руската пропаганда, но защо сработва тя? Винаги съм се чудела. Имам две обяснения - първо, в Азов са само доброволци, което вдига нивото на бригадата. Второ, с Азов те могат да се борят само с подлост, защото на бойното поле не могат", казва Горица.

Тя подчерта, че в самия Азов има много рускоезични бойци и че в армията не съществува езиков проблем.

"Както във всяка държава и в Украйна си има официален език. Но всеки може да говори на какъвто си иска и това не притеснява никого", казва тя.

Според Горица град Покровск в момента е сринат със земята, но руски пробив там няма.

"Украинците ще издържат, защото те просто нямат избор. Има проблем с окомплектоването на армейските части, но той далеч не е толкова голям, колкото го представя руската пропаганда", обяснява тя.

Според Горица Радева войната ще продължи още 5-10 години.

"А момчетата ми казват, че съм оптимист", добавя тя.

Целия разговор с Горица Радева вижте във видеото:

