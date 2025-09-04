Растящите цени на апартаментите и колите оформят нова вълна от финансови продукти

Цените на жилищата и автомобилите, два от основните актива на всяко съвременно домакинство, продължават да растат в глобален мащаб, като това поставя на сериозно изпитание семейния бюджет. Водещи анализатори отчитат, че покачването не е временно явление, а устойчива тенденция, подхранвана от инфлацията, недостига на ресурси и нарастващото търсене. Както в имотния сектор, така и в автомобилната индустрия потребителите вече търсят нови начини за финансиране и предвидимост в дългосрочен план.

В тази среда нараства интересът към алтернативни схеми за финансиране. Все по-често програмите за лизинг и гарантирано изкупуване на коли се представят като паралел на познатите финансови инструменти при покупка на жилище. Подобно на ипотеките, които правят възможно изкупуване на имоти чрез разсрочени вноски, автомобилният сектор предлага обратно изкупуване, фиксирани месечни плащания и опции за подмяна на колата след няколко години. Така се постига предвидимост, която до скоро се свързваше основно с жилищните кредити.

Защо е популярен подобен механизъм на финансиране

Моделът набира популярност най-вече сред по-младите купувачи, които трудно биха могли да си позволят нов автомобил или апартамент директно, с лични събрани средства. За тях месечната вноска е по-лесна за управление от еднократната голяма инвестиция. Финансовите институции усещат промяната и започват да предлагат комбинирани продукти. Някои банки вече обявиха пакети, при които клиент с ипотека може да получи преференциални условия при автолизинг, или обратно - при сключен договор за автомобил може да се ползва отстъпка при жилищен кредит.

Какво разкриват данните от пазара на автомобили и имоти

Данните от пазарни проучвания показват ясно тази тенденция. В Европа над 65% от премиум автомобилите се финансират чрез лизинг или обратно изкупуване. В същото време в големите столици над 80% от жилищните сделки минават през ипотека. В САЩ сходни числа демонстрират същата зависимост: почти всеки нов дом и половината от новите автомобили се придобиват с дългосрочни финансови продукти.

Производителите на автомобили активно насърчават промяната. Марки като Audi и BMW предлагат схеми с гарантиран процент на обратно изкупуване след три до четири години. По този начин клиентът знае предварително колко ще получи, ако реши да върне автомобила и да вземе нов модел. Това силно напомня механизма на рефинансиране при ипотеките. За компаниите допълнителният плюс е, че върнатите автомобили могат да бъдат продадени на вторичния пазар като сертифицирани употребявани модели.

В имотния сектор логиката е подобна – купувачите все по-често разглеждат жилището не просто като място за живеене, а като актив с дългосрочна стойност. Покачването на цените през последните години засили усещането, че апартаментът е форма на инвестиция. При автомобилите психологическият ефект започва да се развива в същата посока: когато съществува гарантирано обратно изкупуване, колата се възприема като временно вложение с предвидима стойност, а не като чист разход.

Какви са бъдещите перспективи

Според експертите тази конвергенция между двата пазара ще продължи. Причината е проста - и жилищата, и автомобилите са големи покупки, които хората все по-често не могат да си позволят без външно финансиране. Новото е, че банките и лизинговите компании започват да предлагат решения, обвързващи двата сектора. В Азия вече има примери за „обединени кредити“, при които потребителят може да получи една кредитна линия за жилище и автомобил, като вноските се комбинират в общ продукт.

Перспективата за бъдещето е свързана и с навлизането на електромобилите. Бързото технологично развитие прави тези коли по-близки до електрониката: новите модели излизат всяка година, а старите губят стойност по-бързо. Вследствие на това още повече се засилва необходимостта от финансови схеми, които позволяват по-честа смяна на автомобила, подобно на начина, по който хората рефинансират или сменят жилище в зависимост от нуждите си.