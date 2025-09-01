Изкуственият интелект не може да измести ''старите кучета'' в офиса, страдат новобранците

Изкуственият интелект започва да измества млади служители на начални позиции, чиито задачи могат да бъдат изпълнявани от инструменти като ChatGPT, показва ново проучване, съобщава американската телевизия CBS.

Според анализа, служителите в началото на кариерата си в най-засегнатите от изкуствения интелект области са претърпели 13% спад в заетостта от 2022 г. насам. За разлика от тях, по-опитните работници в същите сфери, както и заетите в по-слабо изложени на автоматизация сектори, са запазили или дори увеличили работните си места. Данните идват от изследване на икономистите от Станфорд Ерик Бринйолфсон, Бхарат Чандар и Рую Чен.

„Тези големи езикови модели се обучават върху книги, статии и писмени материали, намерени в интернет и другаде“, каза Бринйолфсон пред CBS MoneyWatch. „Това е видът обучение по книги, което много хора получават в университетите, преди да влязат на пазара на труда, така че има много припокриване между тези магистърски програми по право и знанията, които младите хора имат.“

Докладът очертава две сфери, в които млади кадри вече са силно изместени от изкуствения интелект – софтуерното инженерство и обслужването на клиенти. Между края на 2022 г. и юли 2025 г. заетостта на начално ниво в тези области е намаляла с около 20%, докато за по-възрастните служители в същите роли се отчита ръст.

Общо за работниците на възраст между 22 и 25 години в най-засегнатите сектори заетостта е спаднала с 6% за периода, докато при по-опитните кадри тя е нараснала между 6% и 9%.

Подобни тенденции се наблюдават и в счетоводството и одита, секретарските и административни дейности, компютърното програмиране и продажбите. Изследователите отбелязват, че по-възрастните служители разполагат с натрупани умения и специфични знания, които трудно могат да бъдат заменени от машини.

„Възрастните работници имат много скрити знания, защото научават трикове на занаята от опит, който може да не бъдат записани никъде“, обясни Бринйолфсон.

Проучването е смятано за особено надеждно, като се има предвид, че генеративните технологии с изкуствен интелект съществуват от едва няколко години, а експертите тепърва започват систематично да оценяват ефекта им върху пазара на труда. Изследователите от Станфорд са стъпили на данни на компанията, предлагащи услуги за управление на работната сила ADP, която обработва заплатите на над 25 милиона работници. Така те успяват да проследят промените в заетостта на пълен работен ден в професии с различна степен на изложеност на AI. В базата са включени подробни данни за възрастта и длъжността на служителите.

Според авторите, изкуственият интелект не само застрашава някои работни места, но и отваря нови възможности, подобно на предишни технологични вълни.

„Технологиите винаги са унищожавали работни места и са създавали работни места. Винаги е имало това текучество“, каза Бринйолфсон.

В някои сфери изкуственият интелект не измества, а по-скоро допълва човешкия труд. В медицинските грижи например технологиите могат да поемат рутинни задачи, позволявайки на специалистите да отделят повече време за пациентите, посочват привърженици на AI.

Докато заетостта на младите работници намалява в професии, силно изложени на автоматизация, подобен спад не се наблюдава там, където компаниите използват AI за подпомагане и разширяване на дейността.