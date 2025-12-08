Тайланд и Камбоджа подновиха боевете. Обвиняват се взаимно за нарушаване на примирието

Тайланд обяви, че е нанесъл въздушни удари по територията на Камбоджа, след като на няколко участъка от спорната граница между двете страни отново са избухнали сражения. Двете държави се обвиниха взаимно в нарушаване на примирието, сключено през юли с посредничеството на президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщи Би Би Си.

Тайландската армия посочи, че най-малко един неин войник е загинал и осем са ранени при новите сблъсъци, които са се засилили около 5:00 сутринта местно време.

Тайландските въздушни удари са поразили камбоджански комплекс, който според тайландските власти е бил използван за управление на безпилотни самолети.

Според министъра на информацията на Камбоджа Нет Пхеактра четирима камбоджански цивилни са били убити и девет са били ранени. Десетки хиляди са били принудени да напуснат домовете си, съобщи Пхеактра в официалния си профил във Фейсбук.

Ройтерс, позовавайки се на високопоставен провинциален чиновник, пише, че в резултат на сраженията в Камбоджа трима мирни жители са били сериозно ранени.

ВВС на Тайланд заявиха, че Камбоджа е използвала тежко въоръжение и е прегрупирала бойните си части, което би могло да доведе до ескалация на конфликта.

„Тези действия принудиха Тайланд да използва авиацията, за да спре и отслаби военния потенциал на Камбоджа“, се казва в изявлението на военните.

Министерството на отбраната на Камбоджа обяви, че тайландските военни са атакували нейните сили в две точки призори след няколко дни на провокативни действия и добави, че камбоджанските войски не са отговорили.

Бившият дългогодишен лидер на Камбоджа Хун Сен, баща на настоящия премиер Хун Мане, изтъкна, че тайландските военни са „агресори“, които се опитват да провокират ответен удар, и призова камбоджанските сили да проявят сдържаност.

„Червената линия за отговор вече е очертана“, написа той във Фейсбук, без да дава подробности. „Призовавам командирите на всички нива да предадат това на офицерите и войниците.“

Прессекретарят на Министерството на националната отбрана на Камбоджа генерал-лейтенант Мали Сочета повтори твърдението на Камбоджа, че Тайланд е нанесъл първия удар и че е атакувал камбоджанските войски в неделя следобед, а след това отново в нощта на понеделник. Според него, сутринта тайландските военни започнали да използват танкове и артилерия, атакувайки както камбоджанските войски, така и граждански обекти.

„През целия период на атаките камбоджанските войски не оказаха никаква съпротива, тъй като нашите войски стриктно спазват и изпълняват условията на споразумението за прекратяване на огъня“, заяви Сочета, призовавайки международната общност да осъди действията на Тайланд и изисквайки от него „пълна отговорност за такива нагли актове на агресия“.

Тайланд не отговори на тези обвинения и твърди, че първа е нападнала Камбоджа.

Премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул изтъкна, че страната му „никога не е искала насилие“, но „използва всички необходими средства, за да запази суверенитета си“.

Днес сутринта той призова гражданите да „вярват в правителството и (способността) на военните“ да се справят с конфликта.

Според данни на правителството здравната служба на провинция Сурин в Тайланд е затворила две болници заради сблъсъците на границата.

Тлеещият граничен спор между страните вече прерасна в петдневен конфликт през юли, преди да бъде сключено примирие с посредничеството на малайзийския премиер Анвар Ибрахим и американския президент Доналд Тръмп.

През октомври Тръмп специално спря в Малайзия, за да присъства на подписването на мирната декларация между двете страни.

Камбоджа номинира Тръмп за Нобелова награда за мир за тези усилия и заявява, че остава ангажирана с неговата мирна „сделка“. Анвар, председател на Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия, вече призова двете държави да проявят максимална сдържаност и да поддържат отворени каналите за комуникация.

„Възобновяването на военните действия може да унищожи упоритата работа за стабилизиране на отношенията между съседите“, написа той в социалната мрежа X.

През последните десетилетия страните от Югоизточна Азия изключително рядко са влизали във военни конфликти помежду си, а използването на въздушни удари през границата се случва още по-рядко, отбелязва Ройтерс.