Разхищението на храна в България: какво може да промени всеки от нас?

Разхищаването на храна става все по-важна тема в Европа и у нас. Според проучване на Европейската комисия от 2025 г., представено от Българската хранителна банка (БХБ) наскоро, 47% от домакинствата в България често изхвърлят храна, а делът на хората, които го правят само при крайна необходимост достига едва 20%. Данните на Евростат за 2023 г. показват, че средно всеки българин губи 93 килограма храна годишно. По информация на БХБ общият обем на изхвърлена храна у нас ежегодно възлиза на 614 000 000 кг. – ресурс, който би могъл да покрие нуждите на всички хора в затруднение и бедност.

Именно затова БХБ работи активно за намаляване на разхищението и оползотворяване на излишната храна, така че повече нуждаещи се да получат достъп до прехрана. Организацията отчита категорична тенденция на нарастване на количеството спасена храна. Само през 2024 г. е спасила над 431 тона, достигайки до повече от 83 000 души в цялата страна.

Темата за хранителните отпадъци е фокус и в работата на ритейл бранша. Още от самото си отваряне през 2010 г. Лидл България прилага цялостен, технологично обезпечен подход към управлението на храната, за да избягва разхищение – от точно планиране на количествата и стриктен контрол на температурните режими, до ежедневни доставки и постоянен мониторинг на свежестта. Компанията прилага и политика за намаление на продукти с наближаващ срок на годност с 20% и 50%, за да даде достъпна възможност храната да бъде закупена навреме и използвана пълноценно, вместо да бъде изхвърлена. Тази година Lidl започна да предлага и 5 килограмови пакети с различни плодове и зеленчуци с намалена свежест, но години за употреба на фиксирана цена от 4,99 лв. Така освен в полза на семейния бюджет смарт ритейлърът предлага още една възможност за спасяване на храна.

Тази година в рамките на коледната си кампания Lidl избра да допринесе за справяне с проблема и като подкрепи Българската хранителна банка с дарение на стойност 25 000 лв. Компанията призова и клиентите си да подкрепят каузата, за да може организацията да продължи да спасява храна и да я предоставя на нуждаещи се.

В допълнение от Lidl подготвиха и съвети как всеки може допринесе за по-малко хранителни отпадъци в ежедневието си, като сподели, че намаляването на разхищението започва от малките навици у дома, но изисква постоянство.

1. Планирайте пазаруването. Кратък списък и реалистична представа за това, което ще се готви през следващите няколко дни, намаляват импулсивните покупки. Използвайте продукти, които вече имате вкъщи, и проверявайте сроковете им, преди да купите нови. Това е най-лесната стъпка за ограничаване на излишъка.

2. Съхранявайте продуктите правилно. Правилната подредба в хладилника и шкафа удължава живота на храната. Поставяйте продуктите с по-кратък срок отпред, а новите - отзад. Зеленчуците съхранявайте сухи, а плодовете – разделени, за да не се ускорява узряването. Малките детайли правят голяма разлика.

3. Четете правилно етикетите „най-добър преди“ и „използвай до“. Това е една от причините хората да изхвърлят годна храна. „Използвай до“ се среща на месо, риба, млечни продукти - след тази дата продуктът не трябва да се консумира. „Най-добър до“ означава, че след посочената дата храната може да загуби част от характеристиките си (аромат, текстура), но обикновено е напълно безопасна за консумация, ако е съхранявана правилно. Това разграничение може да „спаси“ много храна от изхвърляне.

4. Използвайте продуктите докрай. Често изхвърляме храна заради малки количества или липса на идея как да ги използваме. Останалите зеленчуци могат да станат супа или ризото, зрелите плодове – компот, смути или сладкиш, а твърдият хляб – крутони или хлебен пудинг. Онлайн има десетки рецепти за zero waste готвене – малко креативност намалява отпадъците чувствително.

5. Давайте шанс на продукти с наближаващ срок. Това е много ефективна практика, която допринася и за намаляване на хранителнте отпадъци и за облекчение на семейния ни бюджет. Продуктите с наближаващ срок на годност са напълно безопасни, но трябва да се използват в следващите един-два дни. В Lidl тези продукти са намалени и се позиционират в обозначените зони на инициативата “Без разхищение - с голямо намаление”.

6. Споделяйте. Ако имате храна, която няма да успеете да използвате навреме, споделете я с близки, съседи или колеги.

7. Подкрепете усилията на Българската хранителна банка. В допълнение всеки може да дари, за да подкрепи организацията в нейната работа чрез SMS, банкова карта или PayPal ири като дари избрана сума директно по банков път. Всеки дарен 1 лев за работата на Българска хранителна банка осигурява питателна храна на стойност минимум 5 лева. Хората, които предпочитат да помогнат по друг начин, могат да се включат и като доброволци при сортиране и подготовка на хранителни пакети.

Когато тези навици се споделят от повече домакинства, количествата изгубена храна може да намалее осезаемо, а ресурсът да достигне до повече хора и общности, за които той е критично важен - не само по празниците, а през цялата година.