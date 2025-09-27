Скорпиони и Стрелци готови да корят, Риби и Везни действат с такт

ОВЕН (21.03 – 19.04)

Жадувате за сериозни житейски промени, но подходящият момент сякаш не идва през уикенда. В понеделник и малки трудности ще притесняват Овните, чувстват се на края на сили, търпение. Вторник ще предложи възможност да се включите в екип, в сряда вие ще привличате симпатии и подкрепа с идеите си. Не припирайте, не за всичките има условия в четвъртък, а петъкът може да ви накара да потърсите още помощници, па и да направите компромис. Искате ли услуги, компенсирайте отзивчивите познати, на рода ще разчитате след време.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

През уикенда съзнателно бавите изпълнението на свои планове, предчувствате промени и проблеми. Телците са прави, в Деня на Независимостта май ще се наложи да търсят решение за финансови грижи, във вторник-сряда ще дойдат оферти. Ала не се подвеждайте по ласкателите, за да не ви оплетат в интриги и шмекерии, четвъртък ще ви покаже по-подходящи хора за екип и по-смислени начинания. В петък пак ще анализирате проектите си, вероятно ще поискате и съдействие от шеф, имал е сродни идеи. За лични неща не ви трябват съвети.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

Динамично 7-дневие и от уикенда се притеснявате за какво ли не – доходи, по-спешни задачи... В понеделник-вторник Близнаците да не допускат бързане на път и в работа, сами ще си създадат проблем. В сряда задълженията са много, обсъдете ги с колеги, партньори, даже шефове, в четвъртък яснотата ви помага да се справите с вашите и без да се изтъквате твърде в екипа. В петък търсете сътрудници, ще сложите основа на по-трайни отношения. С лекота можете да накарате околните да ви изпълняват желанията, а толерантността е по-нужна.

РАК (21.06 – 21.07)

Този уикенд не е от веселите, изглежда да сте уморени или обезкуражени. Е, Раците да не бързат с промени, понеделник идва с още пречки, а близки нямат възможност веднага да съдействат. Във вторник успявате да балансирате съюз за новите изяви, в сряда обаче ви притесняват финанси. В четвъртък помагайте на колеги и познати, това също ще връща вашата увереност в своите сили и знания. Петък ви прави доста критични към другите, ала е редно да сдържате забележки, пък като прецените – от някого може да се дистанцирате занапред.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

През уикенда се чувствате претоварени с отговорности, па и поизнервени... В понеделник Лъвовете ще си изясняват къде по-точно ситуациите в деловата и личната сфера, във вторник ще укрепят някои връзки и без да слушат твърде егото си. Сряда е за упорита работа, но похвали и награди ще дойдат по-късно, а ако чакате подкрепа от близките – и тя сигурно ще се забави. Е, четвъртък и петък показват: имате сили да се справяте сами с трудностите, амбициите ви са високи, но уместни. Дано подобрите и отношения, които някак недооценявате.

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Тези почивни дни кроите разни делови планове за изява и печалби, ситуацията ще се развива във ваша полза. За едни Деви се очертава повишение, за други – включване в нова дейност, но от вторник до петък всички да се заредят с много такт и сговорчивост. В сряда ще се върнете и към по-стари предложения, ала за изпълнението е нужно да поискате услуги, вие също ще правите. Четвъртък не предлага условия за някои амбициозни идеи, но е важно да укрепите връзките с колеги, познати, а и близки. Влюбените да направят точен избор на партньор.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

Периодът е динамичен и не най-спокоен, от уикенда ловите шансове за изява и печалби. Ала Везните няма да пристъпят принципи на сътрудничество и изява, в деня на Независимостта не споделят идеите си за работата с кого да е. Във вторник също сте подчертано дискретни за плановете си, не всички оферти за обща дейност са от коректни хора. В сряда търпеливо изчаквате подходящи условия, а в четвъртък и петък упорствате в предприетото. Хубавото е, че и в личната сфера елегантно се дистанцирате от неподходящи особи и събития...

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

През уикенда виждате: чака ви доста работа през това 7-дневие. В понеделник Скорпионите действат по задачите си без особени поощрения, във вторник ще се уверят, че за някои идеи просто нямат обективни условия. През следващите дни също не се мъчете да ускорявате събитията с молби към рода и приятели за помощ, нито с привличането на още съмишленици. В петък е вероятно да се включите в чужди проекти или ще рестартирате замразен свой, но това е добър подход. Не търсете празнични поводи, за да покажете обич и грижа на близки.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Динамично 7-дневие и още от уикенда ще трябва да отделяте повече време за общуване. В понеделник Стрелците ще имат куп поводи за празнуване, но да не прекаляват, включително и с проява на амбициите си. Вторник ви прави по-критични към околните, по-добре помагайте в работата им и ще се уверите до петък, че това е чудесна основа за сътрудничество, а и приятелство... В сряда задачите ви се струват дребни, не е така, в четвъртък съсредоточете цялото си внимание за изясняване и изпълнение. Направеното за общо благо ще ви радва.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

През уикенда кипите от енергия, градите амбициозни планове. От понеделник до петък обаче Козирозите ще се изправят пред сериозни пречки в работата – вероятно е да търсят съдействие от близки, да намалят темпо в по-напрегнатия вторник., дори да подразнят с упорство околни в сряда. Ще се справите с всяка ситуация, но от четвъртък не се вглеждайте толкова в дребните пропуски на другите и не си поставяйте свръхтежки задачи, за да впечатлите тях или шефа. Има опасност да се подведете по външната страна на отношения, не е от полза.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Ще ви се да използвате времето до деня на Независимостта за оглеждане на нови делови шансове, но не сте в силна служебна позиция или ви замесват в интриги. Водолеите ще изяснят нещата, ще заздравят връзки с почтени хора в кръга си. От вторник се справяте с куп непредвидени пречки, в сряда вече не напирайте с решения, припряността може да ви подведе, да ви навреди. Тежък е и четвъртък, работа доста, но доказва способностите ви. В петък не бъдете критични, намалете темпото. Някои от знака ще направят важна лична стъпка.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Периодът не започва най-ведро, през уикенда май се разочаровате от близкия си кръг, в понеделник пък амбициите ви ще провокират разправии. Рибите да анализират работите си във вторник и ще си открият грешки, а и начин да ги поправят бързо. Сряда-четвъртък носят нови задължения, не се престаравайте излишно, а гледайте мащаба на начинанията и мислете за прихода, ще е ОК. Някои имат възможност да помогнат на хора в затруднение и ще го сторят. От петък отдъхвайте, може да е само с любимия, може да е из многолюдни места.