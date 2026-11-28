ОВЕН (21.03 – 19.04)

През периода има куп поводи за празнуване, но не само те ще са причината за по-голямото общуване с близки и познати. От уикенда Овните отделят повече време за рода, на Андреевден е редът на деловите партньори, а във вторник ще търсят услужливи приятели. В сряда укротете амбициите и темпото, не всички ще се отзовават веднага на молбите ви, а четвъртък добавя и сериозни пречки в работата, в петък ще ви дойде нанагорно. Ще се справите. Обаче не следвайте всеки съвет, понеже за лични неща вие си знаете коя е най-правилната стъпка.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

Този уикенд съчетайте типичното си упорство с такта и отстъпчивостта, пък и забравете стари разпри, обиди. На т. нар. Мечкинден ще сте доволни от новите шансове за изява, а и от приходите. Все пак Телците да не се набиват твърде в очи във вторник колкото и задачи да поемат. В сряда ще ви е важен балансът в бизнес съюзи. В четвъртък мнозина стават по-критични към околните, дали не прибързват с резки думи? Изпращате петък с умора от свършено и направени услуги, но така и почерпка ще ви се услади, и идеите ви ще се приемат лесно.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

През уикенда току мислите за неща, които пречат на изпълнението на ваши идеи. Е, Близнаците да не бързат, имат и по-добри в запас, от понеделник ще се помъчат да ги съгласуват с влиятелни хора. Ала първо си отдъхнете добре, вторник идва с куп задачи, няма да има време за обяснения, а в сряда може да тръгнете на път, да се заровите в информация. В четвъртък ще упорствате по тези ангажименти, но в петък ще актуализирате и плана, и реализацията му. Някои имат лични проблеми и сега е времето да решат как ще ги преодолеят.

РАК (21.06 – 21.07)

Време за промени, от уикенда обсъдете някои опции с близки, съмишленици, ще ви разберат по-късно. В понеделник Раците ще упорстват сами по задачи, трудности ще идват по линия на влиятелни хора, във вторник да искат услуги, по-трайна помощ. В сряда пречките ще са обективни, не ги подценявайте и не се хвърляйте през глава за реализация на план, ще го променяте. Ще овладеете финансови грижи в четвъртък, ако можете, подкрепете и друг, до петък следва да изясните важни неща. Шеф ще ви гласува доверие, идват новите шансове.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

През уикенда се заредете с такт и сговорчивост, важно е да укрепите връзки, да напасвате взаимодействия. На Андреевден Лъвовете да изяснят сериозно свои дела, вместо да се хвърлят от едно на друго. На прага на декември най-важни са ви доходите, ще видите шанс да ги стабилизирате, но в сряда не бързайте с проекти, не е дошъл момент. Вероятно в екипа има конфликти, в четвъртък не споделяйте идеи, на шефа са по-добри. В петък най-стриктно уреждайте права и финанси, не поемайте неразумен риск. В любовта не се оставяйте на случая...

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Този уикенд е за радост от постигнато и влиятелна подкрепа. В понеделник Девите ще се хванат със сериозни проекти, имат енергия за тях, ще балансират и екипи. Още във вторник ще проличи: не всички мислят за качеството като вас, гледат пари, власт... В сряда задачите са по-леки, има какво да празнувате, обаче на трапези всичко да е с мяра. Четвъртък е за най-близки, някакси да ги поглезите, само за финанси бъдете по-строги. В петък ви чакат трудни задачи, но пък укрепват служебната ви позиция, ще създавате и безценни приятелства.

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

Време на празнични срещи, има си риск да пропилеете възможности за изява в празни думи. От уикенда търсете съюзници за изпълнение на идеи. Везните на Андреевден да внимават другите да не приемат деловитостта им като желание за спор, а ако има теми за изясняване – от вторник до четвъртък да понамалят хъса и темпото в работа. Успехът няма да ви избяга, ама в сряда не споделяйте проекти „на кило”, откриват се и още шансове, в петък с такт си правете екип. Мнозина са център на ухажване, обвързаните пък се радват на своя избор...

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Всички са на празнична вълна, ала от уикенда до вторник следва да обмислите как и кога да уредите делови неща, лични отношения. Иначе може да усложнят финанси, контакти с администрация. В понеделник Скорпионите ще се върнат към отдавнашни идеи, освен добър резултат, ще получат и още възможности за изява и доходи. В сряда привличате сътрудници с амбициозните си планове, но не пришпорвайте излишно събитията в четвъртък. Петъка посветете на дома и близки, за стари проблеми вина имате и вие, но можете да я „изкупите” с обич.

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

За 7-дневието задачите ви са бол, празничните поводи – също, но все пак не се оставяйте на тази „въртележка” от уикенда. В понеделник Стрелците да не се товарят с нови задачи, околните може и да не оценят всеотдайността им, а във вторник е важно шефовете да се уверят: незаменими са за екипа си. В сряда ще мислите за бягство от рутината, изкушават ви път, друга компания. Четвъртък ще ви потопи в детайли, в петък се поддавате на големи амбиции. Лошо няма, ала обсъдете темата с мъдри приятели, а на любимия покажете: безценен ви е...

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Седемдневие празнично и динамично, ала вие си мислите за по-стари планове и уикендът ви настройва да се усамотявате. От понеделник Козирозите ги чака доста работа, обещали са услуги и след четвъртък да не протакат. Навярно във вторник колеги и близки ще искат помощ, няма да пропилеете шанса си, ако ги подкрепите, наясно сте какво да направите. От сряда до петък укротете темпо, наложете си режим, макар и много да ви се иска да се отпуснете, да обсъдите и някои свои грижи. Сега любимият има нужда от вашето внимание и... похвала.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Този уикенд обмисляте програма за работа, задачи бол и важни. На Мечкинден Водолеите най-внимателно да уреждат финансови и административни детайли, бързането ще носи грешки. Влизате в декември със самостоятелни дела, но пък тогава наблегнете на скромността. Каквито и успехи да постигате, не трябва да се изтъквате в екип, пред познати, близки. Сряда е уморителна и особено ако ще подхващате теми за изясняване. От четвъртък ще актуализирате своя план, стара идея заслужава усилия, шефове ви подкрепят. В любовта не се налагайте.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Сега планирайте точно задачите си, като има нужда от изясняване на някои – уикендът е за това. В понеделник Рибите ще търсят услуги в трудни ситуации, във вторник е редно да привлекат и влиятелна подкрепа. Само че проявявайте търпение от сряда, ще стане очевидно: помощта и от по-близки няма да дойде на мига, не бива да демонстрирате излишна настойчивост. В четвъртък и петък мнозина ще сторят възможното, а вие следвайте деловата си линия, усилията ще дават хубав плод. За по-лични неща търсете разбирателство с любим, рода.

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