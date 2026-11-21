ОВЕН (21.03 – 19.04)

Въведение Богородично ви зарежда с ведро настроение, а и през следващите дни поводите за празнуване са много. Но Овните да не прекаляват с купони, в понеделник е редно да упорстват по задачите, може да са на път, във вторник приносът им няма да бъде най-бързо отличен, в сряда и стари задължения ще напомнят за себе си. Ще се справите с всичко, четвъртък подсказва търпение, ама трябва да се огледате и за помощници. Ако пък не ви са необходими, вие помагайте и в петък ще се уверите – доброто ще ви печели и доходи, и сърца.

ТЕЛЕЦ (20.04 – 19.05)

На Въведение Богородично овладейте желанието да спорите, чака ви доста работа и още в понеделник ще молите за услуги. В деня на св. Екатерина отделете повече време на дома и обичаните, някои отношения балансирайте. Телците кроят амбициозни планове за кариера и печалби, обаче в сряда да действат по-спокойно, да се включват в проектите на по-влиятелните хора. Четвъртък ще изисква самодисциплина, не чакайте шефове да стягат екипа, дайте пример. В петък пак ще търсите подкрепа, но от пречките не се боите.

БЛИЗНАЦИ (20.05 – 20.06)

През 7-дневието отделете повече внимание на дома и обичаните дори от уикенда да не им разкривате проблеми, които ви тежат. В понеделник вече Близнаците ще подхванат амбициозни планове, да потушават разпри в кръга си. От вторник до петък ще разчитате на съдействие от близки, но то едва ли ще идва най-бързо. Не се огорчавайте, можете да се справите. В сряда делата са трудни, не оставяйте недовършени, четвъртък може да ви изправи пред още пречки... Ако са в отношения, ще ги преодолеете с такт. Грижете се за тонуса.

РАК (21.06 – 21.07)

Другите купонясват, поводи бол, но вие се съсредоточавате в своите домашни неща още от уикенда. И в понеделник Раците да не прибързват с делата, има и поводи за спор, възможни са даже грешки. В деня на св. Екатерина е добре да участвате в екипи, да действате по чужди проекти, щом са доходни. От сряда до петък ще почувствате прилив на сили, ала прокарвайте идеите с такт и без бързане да ви аплодират. Работата е доста уморителна, а и много, обаче ще си струва резултатите. Намерете начин да се поглезите, не чакайте само любимия.

ЛЪВ (22.07 – 22.08)

Седемдневие с куп поводи за празник, а вие току критикувате околните още от уикенда. В понеделник Лъвовете ще си дадат сметка – чакат ги нови задачи, в тях трябва да дълбаят, не в разпри. Вторник подсказва и добри печалби, може би най-ценната е доверието на шефове, колеги, партньори. Сряда ви зарежда с енергия и амбиции, само не забравяйте такта, отстъпките и в четвъртък, така още по-силно ще проличи колко градивни са идеите ви. В петък изпипвайте всеки детайл, ала без спорове. Любовта ви радва в най-обикновените неща...

ДЕВА (23.08 – 22.09)

Периодът идва с доста празнични поводи, но за вас е важно от уикенда да не споделяте грижи, бъдещи планове. До сряда Девите нека проявят подчертано търпение, макар че понеделник ще ги натовари с куп задачи, може да им се наложи и пътуване. Във вторник също укротете хъса си и темпото, потърсете услуги, закрила, иначе са вероятни загуби финансови, на доверие. Четвъртък-петък ще бъдат уморителни, а си имате добри идеи и при режим и постоянство няма да пилеете сили нахалост. И за значими лични решения не припирайте...

ВЕЗНИ (23.09 – 22.10)

На Въведение Богородично обмисляте делови идеи, с които от понеделник ще привличате подкрепа, бизнес партньори. В деня на св. Екатерина Везните ще променят малко нещата – има на какво да се порадват, кого да зачетат. В сряда обаче уреждайте стриктно делови и финансови въпроси даже с най-близките. В четвъртък не бързайте за мащабни изяви, а ги подгответе с тънка дипломация. В петък навярно ще намалите темпото и още, ще посветите повече време на обичани хора. Някои срещат любовта и тепърва ще градят дълго мечтан свят...

СКОРПИОН (23.10 - 21.11)

Периодът е доста динамичен и напрегнат, от уикенда се откажете набързо да оправяте грешки, повреди. В понеделник Скорпионите ще се преуморят, дано поне действат според насоките на шефове, а в деня на св. Екатерина много по-внимателно да изясняват спорни теми, нови проекти. В сряда уреждайте най-прецизно финансови и административни въпроси, иначе в четвъртък вашите партньорства няма да са хармонични. Петък е за по-личните грижи, навярно са домашни, но и отношенията с обичаните ще изискват търпение, па и благост...

СТРЕЛЕЦ (22.11 – 21.12)

Въведение Богородично ви струпва куп задачи, с бързане едва ли ще ги решите най-добре. В понеделник Стрелците да огледат деловите съюзи, малка промяна може да донесе по-голям резултат. Вторник-сряда ще покажат кои познати са подходящи партньори за нови проекти. Не се изкушавайте от печалби на гърба на екипа, колкото и важен да е приносът ви. В четвъртък даже се дръпнете на по-заден план, имате свои грижи и радости. В петък някои тръгват на път или разширяват контактите, но за лични неща да бъдат дискретни, трябва им съвет.

КОЗИРОГ (22.12 – 20.01)

Готови сте да действате, а околните празнуват и през този уикенд не бива да правите кавги от факта. В понеделник Козирозите да се заловят с по-рутинните си задачи, за големите едва ли ще получат подкрепа на мига, във вторник пък бизнес пътуване ще ги поумори. В сряда и по-влиятелни хора ще ви подскажат да не се престаравате, спокойното темпо в четвъртък ще ви води помощници, в петък ще разкрие кои проекти трябва да се доизяснят и уточнят. Обвързаните дами да следват желанията на любимия, има време за мащабни планове и дела.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

Празнично 7-дневие, но ще ви е трудно и от Въведение Богородично е разумно да се върнете към стар план. До деня на св. Екатерина Водолеите ще обмислят нови стъпки в работата – едни ще действат самостоятелно, втори винят колеги и партньори за спънките. В сряда малките жестове и услуги някак ще напасват нещата, съобразявайте се с шефове. В четвъртък начинанията ви изправят пред още прегради, откровено обсъждане ще налучка пътя. Амбициите ви ще бъдат задоволени, само че не парадирайте. Намирате точното решение и за любовта.

РИБИ (20.02 – 20.03)

Празничната динамика завърта всички, но вие не забравяте своите грижи и особено финансовите през уикенда. От понеделник до четвъртък Рибите да не напират с решения по делови въпроси, може да се вкарат в излишни разпри, да прибързат с начинания. В деня на св. Екатерина отделете време за общуване и не разгласявайте нови идеи. Сряда е по-натоварваща, внимавайте с приказки, а в петък не се дразнете, че не сте по-напред в екипите. Ще му дойде времето, до тогава тихо, кротко, стриктно вършете нещата. Пазете любовта си от клюките.

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