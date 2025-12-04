''Да върви по дяволите!'': И Мадона надигна глас срещу Тръмп

Кралицата на поп музиката Мадона стана поредната американска знаменитост, надигнала глас срещу президента на САЩ Доналд Тръмп. Така тя се присъедини към списъка с отявлени критици на републиканеца, включващ нейната колежка Тейлър Суифт, телевизионната водеща Опра Уинфри, кинодивата Мерил Стрийп, актьорът Робърт де Ниро и редица други американски звезди.

Но с какво точно Тръмп успя да разгневи Мадона година, след като беше избран за президент на САЩ?

Поводът за гнева на поп иконата беше 1 декември, когато се отбелязва Световният ден за борба със СПИН. По разпореждане на Тръмп неговата администрация неотдавна съкрати федералните средства за борба с това заболяване, за което все още няма лечение и което е отнело живота по света на 44 милиона души.

В допълнение тази година администрацията на Тръмп реши, че за първи път от десетилетия САЩ няма да отбележат Световния ден за борба със СПИН, припомня американската медия Пи Би Ес. На американските федерални ведомства беше забранено да организират каквито и да е събития по този повод.

Именно тези две неща породиха гнева на Мадона, която го изля в дълъг пост в акаунта си в социалната мрежа „Инстаграм“, пишат „Мари Клер“, „Хил“, „Ролинг стоун“, „Индипендънт“, „Хъф пост“, „Билборд“ и др., цитирани от БТА.

„От четири десетилетия този ден е международно признат в света от представители от целия политически спектър, защото животът на милиони хора беше засегнат от кризата с ХИВ“, пише в поста си Мадона, която от много години участва в борбата срещу смъртоносното заболяване.

„Доналд Тръмп обяви, че Световният ден срещу СПИН не трябва да бъде отбелязван. Едно нещо е да заповядаш на федералните агенти да не отбелязват този ден, но съвсем друго нещо е да поискаш от цялата широка общественост да се прави, че все едно никога не е съществувал такъв ден. Това е смешно, абсурдно, немислимо“, коментира поп дивата.

Тя визира по-конкретно имейл, изпратен от Държавния департамент на САЩ до неговите служители, в който се казваше, че обществени средства не могат да бъдат използвани за инициативи по повод Световния ден за борба със СПИН. Служителите на Държавния департамент бяха призовани също така да се въздържат от публично споменаване на този ден, пише "Мари Клер".

В гневното си послание Мадона не се поколеба и да сподели собствения си опит в борбата със СПИН, засегнал нейни близки, на чиято смърт тя е станала свидетел.

Списъкът на хората, които аз познавах, обичах и изгубих заради СПИН е много дълъг. Сигурна съм, че мнозина сред вас могат да кажат същото нещо“, написа Мадона по адрес на феновете си. След което кралицата на попа допълни, че „може да се обзаложи, че Тръмп не е виждал как негов най-добър приятел умира от СПИН, че не е държал никога ръката на умиращ от СПИН близък, че не е виждал как кръвта се оттегля от лицето при последното придихание на близък човек, покосен от СПИН само на 23 година, каза звездата.

Световният ден за борба със СПИН е учреден през 1988 г. и се отбелязва ежегодно на 1 декември. След десетилетия на изследователска дейност научната общност все още не е успяла да открие начин за изкореняване на заболяването. Самата Мадона припомни това в поста си. „Все още няма лек срещу СПИН и хората все още умират“, заяви тя.

По-рано през годината САЩ суспендираха финансирането на ключовата си програма за превенция и борба със СПИН, известна като Спешен план на президента на САЩ за борба срещу СПИН, посочва Пи Би Ес.

Смята се, че благодарение на програмата е бил спасен животът на 26 милиона души в последните две десетилетия по света. Благодарение на програмата са били предотвратени милиони заразявания с вируса на СПИН по света, по-специално в Африка.

Не за първи път кралицата на поп музиката надига глас срещу Тръмп, припомня „Нюзуик“. Отношението ѝ към републиканеца е пропито с негативни нотки далеч преди Тръмп да се впусне в политиката и да започне да обмисля участие в президентските избори.

Мадона призна, че се е изпокарала с хора, които са подкрепили Тръмп на изборите през 2016 г. Тя подчерта, че това, че Тръмп е станал президент, потвърждава горчивата истина, че парите управляват света, а не интелигентността, опитът, моралният компас, способността да взимаш мъдри решения, способността да мислиш за бъдещето на човешката раса.

Няколко години по-късно по време на предизборната кампания за президентския вот през ноември 2024 г. Мадона подкрепи кандидатката на демократите Камала Харис. Когато Тръмп я победи на изборите и спечели втори управленчески мандат, Мадона не скри гнева си. В „Инстаграм“ тя публикува снимка на торта, разкрасена с надписа: „Тръмп да върви по дяволите“.

Мадона напомни, че срещу Тръмп се водят разнородни дела, включително и за изнасилване на журналистка и разкритикува аргумента на привърженици на републиканеца, че той е бил избран за държавен глава, защото този избор е добър за оздравяването на икономиката и финансите на САЩ, припомня „Индипендънт“.